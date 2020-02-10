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Подросток перерезал горло 19-летнему сопернику и закопал труп в снегу в Новосибирске

18:30 10.02.2020 Фото: СКР
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Тело обнаружили в лесополосе спустя месяц после трагедии. Подозреваемого в убийстве 17-летнего новосибирца задержали полицейские. СК возбудил уголовное дело.

Подросток перерезал горло 19 летнему сопернику и закопал труп в снегу в Новосибирске
СКР расследует происшествия с участием невосершеннолетних

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства несовершеннолетним, сообщили сегодня, 10 февраля, в управлении Следственного комитета Новосибирской области.

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска регионального СКР 9 февраля 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту совершения убийства 19-летнего молодого человека.

Следствием установлено, что 11 января 2020 года в вечернее время двое молодых людей 17 и 19 лет договорились о встрече в частном секторе Дзержинского района Новосибирска. Во время разговора и выяснения отношений, между ними произошел конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек достал принесенный с собой нож и нанес не менее трех ударов в шею 19-летнему потерпевшему.

В результате полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Тело злоумышленник закопал в снегу рядом с местом преступления и с места происшествия скрылся.

9 февраля 2020 года прохожими было обнаружено тело потерпевшего в лесополосе, присыпанного снегом, недалеко от места совершения убийства.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили подозреваемого и доставили к следователю СКР.

В настоящее время 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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