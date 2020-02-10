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Банда «черных риэлторов» убивала владельцев квартир в Твери и Ярославле. Арест СК снял на видео

19:15 10.02.2020 Фото: СКР
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После обнаружения трупа 50-летней женщины в реке, следователи вышли на след бандитов. Они уже дают признательные показания. СК проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям.

Банда черных риэлторов убивала владельцев квартир в Твери и Ярославле. Арест СК снял на видео
Черных риэлторов задержали сотрудники СК

Следственным комитетом во взаимодействии с МВД пресечена деятельность группы «черных риэлторов», действовавшей в Тверской и Ярославской областях. Об этом сегодня, 11 февраля, рассказали в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Тверской области расследуется уголовное дело по факту убийства жительницы города Ярославля, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление — мошенничество (пп. «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ).

23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На первоначальном этапе расследования следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия, не была установлена даже личность погибшей женщины. В результате грамотно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки была установлена личность погибшей. Следователи выяснили, что 50-летняя погибшая являлась собственницей двух квартир, расположенных в Ярославле, которые незадолго до ее смерти перешли в собственность третьих лиц.

-Длительная, кропотливая и слаженная работа следователя отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов областного следственного управления СК России, сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России дала положительные результаты. Так, было установлено, что преступления в отношении погибшей были совершены преступной группой, состоящей из жителей Ярославской области — двух женщин 1985 и 1968 года рождения, а также мужчины 1979 года рождения, — рассказали в СК.

Личности соучастников преступления были установлены в кратчайшие сроки, двое из них – 40-летний мужчина и 34-летняя женщина — были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Следователем установлен с ними психологический контакт, фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск.

5 февраля 2020 года в ходе проведенных сотрудниками областного УУР и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемой участницы преступной группы было установлено, она была доставлена к следователю Следственного комитета и полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.

В настоящее время в отношении всех троих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Видео СКР

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