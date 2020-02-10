Кремль позитивно оценил работу правительства и премьера Медведева

Пресс-секретарь Путина заявил, что кабмин после отставки Медведева «вовсе не начинает с чистого листа».

В Кремле оценили работу кабмина Медведева

Кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева провел большую работу, и президент позитивно оценивает ее итоги, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РГ.

«Сам Медведев, когда объявлял об отставке, объяснил, почему такое решение было принято… Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа», — заявил Песков.

«Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно», — заключил представитель Кремля.