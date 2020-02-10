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Разрушила козырек над входом СК «Вега» упавшая с крыши снежная глыба в Бердске

19:45 10.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читатель Курьер. Среда. Бердск
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Очевидцы, снявшее фото на «месте происшествия», бояться предположить самое худшее, если бы снег упал в воскресенье днем при скоплении детей. В ЕДДС заявили, что все 11 спортивных сооружений города отчитались об уборке снега.

Разрушила козырек над входом СК Вега упавшая с крыши снежная глыба в Бердске
Снег рухнул с крыши и сломал козырек над входом в СК «Вега»

В спорткомплексе «Вега» в Бердске рухнувший с крыши снег сломал козырек над одним из входов. Об этом вечером 10 февраля «Курьер. Среда. Бердск» рассказал очевидец, прислав фото с «места происшествия».

-Упавший снег напрочь поломал металлический козырёк над одним из входов. Повезло, что ночью. Накануне днём там было много детей. Страшно представить, что могло бы произойти, — прокомментировал автор фото.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник все 11 спортивных сооружений города отрапортовали об очищенных от наледи крышах и убранном снеге.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в Бердске за последние теплые выходные дни и сегодня, 10 февраля, никаких происшествий, связанных со сходом снега с кровель зданий, не произошло.

Разрушила козырек над входом СК Вега упавшая с крыши снежная глыба в Бердске

Разрушила козырек над входом СК Вега упавшая с крыши снежная глыба в Бердске

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