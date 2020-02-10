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Приступ хохота вызвал размер индексации соцвыплат у телеведущей «Вести Приморья»

20:45 10.02.2020 Фото: Википедии
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В сюжете речь шла о том, что льготники с 1 февраля могут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 (!) рублей на покупку путевки, а оставшиеся – на международный проезд к месту отдыха. Шла запись эфира.

Приступ хохота вызвал размер индексации соцвыплат у телеведущей Вести Приморья
Увеличение размера соцвыплат мизерный

С ведущей программы «Вести Камчатский край» произошел казус при записи эфира. Девушка начала хохотать, читая синхрон к сюжету о федеральных выплатах льготникам с 1 февраля, сообщает издание «Инфо24».

Так как это не был прямой эфир, дело обошлось без скандала, однако запись позднее была опубликована в сети.

В сюжете речь шла о том, что льготники с 1 февраля могут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 (!) рублей на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) – на международный проезд к месту отдыха.

Именно на этом моменте ведущая стала неистово хохотать, произнося «Вы слышали, я старалась». Около минуты девушку трясло, и она повторяла размеры выплат, стуча карандашом по столу.

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От редакции

Ведущую уволят?

аноним, 10 февраля 2020 21:04
Нет,т.к.с ней может смеяться вся страна!!!
Аноним, 10 февраля 2020 21:23
Пять баллов
Аноним, 10 февраля 2020 21:25
Прямо анекдот из жизни. Кто пишет эти законы сами наверно смеются до истерического смеха.Особенно менее 500 руб. на международный проезд до места отдыха...
Аноним, 10 февраля 2020 21:30
Молодец,только смеятся надо "заботливым благодетелям" в лицо!!!137 руб на путевку,в платный туалет два раза сходить...
Аноним, 10 февраля 2020 21:42
самое настоящее издевательство над инвалидами,когда лекарство дорожает не по дням,а по часам,особенно в одной из сетей Бердска.Хорошо хоть появились конкуренты
Аноним, 10 февраля 2020 22:00
НВР:
За Что? Нормальная реакция
Аноним, 10 февраля 2020 22:21
Путин хочет подобные индексации аж в Конституцию запихать. После этого кто засмеялся - тому уголовочку - за неуважение к символам государства, в число которых входит и Конституция!
Аноним, 10 февраля 2020 22:22
Мем смешной, а ситуации страшная. а как ржут сами депутаты при рассмотрении и назначении таких выплат...
Федя, 10 февраля 2020 22:25
Надо тренировать ведущих, зачем смеяться, может автостопом поедут.
Поросёнок Пётр, 10 февраля 2020 22:36
Да, это действительно смешно, когда МРОТ и всякие подачки от государства, на уровне беднейших стран Африки, но ничего, россияне всё вытерпят, как обычно, давайте буде смеяться товарищи.
Иван, 10 февраля 2020 22:39
Представляю как они там ржут когда эти указы подписывают

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