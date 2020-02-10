Приступ хохота вызвал размер индексации соцвыплат у телеведущей «Вести Приморья»

В сюжете речь шла о том, что льготники с 1 февраля могут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 (!) рублей на покупку путевки, а оставшиеся – на международный проезд к месту отдыха. Шла запись эфира.

Увеличение размера соцвыплат мизерный

С ведущей программы «Вести Камчатский край» произошел казус при записи эфира. Девушка начала хохотать, читая синхрон к сюжету о федеральных выплатах льготникам с 1 февраля, сообщает издание «Инфо24».

Так как это не был прямой эфир, дело обошлось без скандала, однако запись позднее была опубликована в сети.

В сюжете речь шла о том, что льготники с 1 февраля могут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 (!) рублей на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) – на международный проезд к месту отдыха.

Именно на этом моменте ведущая стала неистово хохотать, произнося «Вы слышали, я старалась». Около минуты девушку трясло, и она повторяла размеры выплат, стуча карандашом по столу.