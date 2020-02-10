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Погибли 6-летняя девочка и ее 12-летний брат из России при столкновении катеров у о. Пхукет в Таиланде

21:00 10.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Во время крушения пострадали 20 российских туристов. Глава СКР Бастрыкин взял расследование трагического происшествия на личный контроль. Возбуждено уголовное дело.

Погибли 6 летняя девочка и ее 12 летний брат из России при столкновении катеров у о. Пхукет в Таиланде
Александр Бастрыкин поручил тщательно расследовать крушение в Таиланде

Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о происшествии в Королевстве Таиланд и поручил доложить информацию о нарушении жилищных прав жителей Москвы. Об этом сообщили сегодня, 10 февраля, в главном управлении Следственного комитета России.

В СМИ была распространена информация о том, что при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет ( Таиланд) погибли дети из России — 12-летний мальчик и 6-летняя девочка и более 20 человек получили ранения.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). В настоящее время следствием организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте находится во взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ. Председатель Следственного комитета России поручил взять ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с российскими гражданами в Королевстве Таиланд, на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погибшие — брат и сестра из Челябинской области.

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От редакции

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Аноним, 10 февраля 2020 21:54
Почему ребенок 12 лет не в школе ??? но русская безолабернность и там проявилась. Дети ,нужен глаз ,да глаз за детьми,а море красиво,когда смотришь и наслаждаешься. Отдых на море -опасность на каждом шагу.

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