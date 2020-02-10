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Ученые: Хамят чаще других водители немецких Mercedes, BMW и Audi

21:15 10.02.2020 Фото: pixabay.com
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Исследования показали, что, как правило, такими статусными автомобилями владеют эгоцентричные мужчины, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми. Поэтому и ведут себя безответственно, агрессивно и неэтично.

Ученые: Хамят чаще других водители немецких Mercedes, BMW и Audi
Не повлияли ли на негативные ездовые привычки владельцев Mercedes-Benz коррупционные силы богатства. Ответ дается отрицательный

Специалисты Хельсинкского университета провели масштабное исследование, посвященное психологии поведения водителей. Его главным выводом стало утверждение о том, что владельцы премиальных немецких автомобилей ведут себя наиболее безответственно, агрессивно и неэтично. Автор исследования, профессор социальной психологии Ян-Эрик Леннквист, опросил 1892 финских автовладельцев, создав психологический портрет каждого, передает РГ.

Вот что он пишет о владельцах автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz: «Я пришел к выводу, что проезжать на красный свет, не уступать дорогу пешеходам, и в целом ездить безрассудно и слишком быстро будут по большей части те, кто владеет быстрыми немецкими автомобилями».

Описывая социальный тип таких водителей, Ян-Эрик Леннквист отмечает, что, как правило, речь идет об эгоцентричных мужчинах, которые по своей натуре являются склочными, упрямыми, нередко даже невыносимыми. Такие — отмечает психолог — гораздо чаще владеют автомобилем высокого статуса, такими как Audi, BMW или Mercedes-Benz.

В то же время Ян-Эрик Леннквист подчеркивает, что дорогие немецкие автомобили покупают в том числе люди организованные, амбициозные, респектабельные и эффективные. Их цель — создать образ самодостаточности и надежности. Однако, увы, таких меньшинство.

В завершение исследователь задается вопросом, не повлияли ли на негативные ездовые привычки владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz коррупционные силы богатства. Ответ дается отрицательный.

«Часто наблюдаемые связи между управлением статусным автомобилем и неэтичным поведением на дороге могут быть обусловлены не следствием высокого социального класса автовладельца, а основополагающими чертами его личности, которые позволяют определенным людям приобретать автомобили с высоким статусом», — резюмирует Ян-Эрик Ленн.

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От редакции

Вы замечали, на каких авто ездят замы?

Аноним, 10 февраля 2020 23:30
Может запретить ввоз в Россию Mercedes, BMW и Audi, чтобы эта иностранная хамоватость и наглость не переползла в нашу любвеобильную, духовно-православную страну?

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