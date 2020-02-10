10.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

На 5 лет повышен предельный возраст на должность ректора с 65 до 70 лет

20:59 10.02.2020 Фото: pxhere.com
0

Ожидается, что принятие закона позволит в условиях дефицита управленческих кадров в сфере образования и науки реализовывать долгосрочные программы деятельности и развития организаций и сохранить их традиции. 

На 5 лет повышен предельный возраст на должность ректора с 65 до 70 лет
Закон о предельном возрасте будет распространяться на заместителей руководителей вузов и научных организаций и руководителей их филиалов

Российское правительство одобрило проект закона, повышающий на пять лет предельный возраст руководства вузов и научных организаций — с 65 до 70. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Согласно документу, изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Предельный возраст устанавливается для замещения должностей ректора организации высшего образования или должности руководителя научной организации, на которых они не смогут находиться  более трех сроков.

Кроме того, закон о предельном возрасте будет распространяться на заместителей руководителей вузов и научных организаций и руководителей их филиалов.

Ожидается, что его принятие позволит в условиях дефицита управленческих кадров в сфере образования и науки реализовывать долгосрочные программы деятельности и развития организаций и сохранить их традиции.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За гомофобию уголовное наказание одобрили жители Швейцарии 1
22:15 10-02-2020
За гомофобию уголовное наказание одобрили жители Швейцарии
Каждый третий - "тихий алкоголик" в России,заявили в Минздраве
22:00 10-02-2020
Каждый третий -
БердскМорозы до -33 градусов идут в Бердск 3
21:55 10-02-2020
Морозы до -33 градусов идут в Бердск
Bloomberg: Путин рассчитывает на экономический рост ради повышения рейтинга "Единой России" до выборов в Госдуму 5
21:45 10-02-2020
Bloomberg: Путин рассчитывает на экономический рост ради повышения рейтинга
«Роковой» 2020 год: что Ванга упоминала в своих предсказания про 22.02.2020
21:31 10-02-2020
«Роковой» 2020 год: что Ванга упоминала в своих предсказания про 22.02.2020
Скончались в один день совместно проживавшие в квартире сын и мать в Омске
21:30 10-02-2020
Скончались в один день совместно проживавшие в квартире сын и мать в Омске
БердскПрямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска 4
21:22 10-02-2020
Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска
Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать "героиню его романа"
21:18 10-02-2020
Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать
Ученые: Хамят чаще других водители немецких Mercedes, BMW и Audi 1
21:15 10-02-2020
Ученые: Хамят чаще других водители немецких Mercedes, BMW и Audi
Проверь, есть ли у тебя аллергия на алкоголь!
21:11 10-02-2020
Проверь, есть ли у тебя аллергия на алкоголь!