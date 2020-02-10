На 5 лет повышен предельный возраст на должность ректора с 65 до 70 лет

Ожидается, что принятие закона позволит в условиях дефицита управленческих кадров в сфере образования и науки реализовывать долгосрочные программы деятельности и развития организаций и сохранить их традиции.

Закон о предельном возрасте будет распространяться на заместителей руководителей вузов и научных организаций и руководителей их филиалов

Российское правительство одобрило проект закона, повышающий на пять лет предельный возраст руководства вузов и научных организаций — с 65 до 70. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Согласно документу, изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Предельный возраст устанавливается для замещения должностей ректора организации высшего образования или должности руководителя научной организации, на которых они не смогут находиться более трех сроков.

Кроме того, закон о предельном возрасте будет распространяться на заместителей руководителей вузов и научных организаций и руководителей их филиалов.

Ожидается, что его принятие позволит в условиях дефицита управленческих кадров в сфере образования и науки реализовывать долгосрочные программы деятельности и развития организаций и сохранить их традиции.

Источник: АиФ