Можно ли привлечь к ответственности шумящих квартирантов?

Сейчас в России нет единого закона о нарушении тишины, регионы и муниципалитеты устанавливают на местах собственные нормы

Депутаты планируют внести в Жилищный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях поправки, которые будут регулировать степень ответственности за нарушение тишины в жилых домах. В документе будет уточнено, за какой шум последует наказание и кто именно будет нести ответственность за нарушение установленных норм. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Какие законы о нарушении тишины в жилых домах действуют сегодня?

Сейчас в России нет единого закона о нарушении тишины, регионы и муниципалитеты устанавливают на местах собственные нормы. Так, в Москве действует запрет на шум с 23:00 до 7:00, ремонтные работы запрещено проводить с 19:00 до 9:00. Также предусмотрен запрет ремонта в праздничные, выходные дни и в остальные — с 13:00 до 15:00. За нарушения полагаются штрафы для граждан в размере 1–2 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–8 тыс. рублей, для юрлиц — 40–80 тыс. рублей.

Согласно ст. 2 закона Московской области от 07.03.2014 № 6/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», в Подмосковье время тишины устанавливается по‑разному в зависимости от дней недели: с понедельника по пятницу — с 21:00 до 8:00, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 10:00. Использование звукоусиливающей аппаратуры и проведение ремонтных работ также запрещены с 13:00 до 15:00 ежедневно.

К действиям, нарушающим тишину, также относятся крики, использование пиротехнических средств и пр. Законодательством субъектов могут определяться иные действия, попадающие под это определение.

Можно ли сегодня привлечь владельца к ответственности за шум, который устраивают в его квартире?

В настоящее время жильцы многоквартирных домов могут обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы приняли меры в отношении нарушителей тишины, которыми могут быть как собственники жилья, так и арендаторы, выполняющие ремонт рабочие и т. д.

Если квартиранты систематически шумят в квартире, соседи могут добиться выселения квартиросъемщиков в судебном порядке. На несоблюдение правил тишины соседи могут пожаловаться собственнику квартиры, если реакции не последует — им придется подавать коллективный иск о принудительном выселении арендаторов. Но прежде чем подать иск и выселить квартирантов, жителям предстоит доказать сам факт нарушения тишины — нужно доказать систематичность, неадекватную реакцию на жалобы, а также предоставить акты обследования жилья со стороны Роспотребнадзора и экспертные заключения об уровне шума. На практике нередко оказывается, что оперативно привлечь к ответственности собственника, сдающего квартиру проблемным жильцам, сложно.

В случае принятия законопроекта ответственность за шум в квартире будут нести именно владельцы. За систематическое нарушение тишины административный штраф будут выписывать собственнику жилья, а не тем, кто арендует его или делает в нем ремонт.

Что изменится?

Если владелец сдает квартиру, то он обязан будет оставить свои координаты для экстренной связи в управляющей компании. Ее представителей обяжут по звонку недовольных жильцов связываться с хозяином квартиры, который в течение часа должен связаться с арендаторами и утихомирить их. Если же в течение этого времени ничего не изменилось, то соседи смогут самостоятельно составить акт о нарушении. На первый раз с собственником квартиры проведут беседу и предупредят о недопустимости нарушений, а если ситуации будут повторяться не реже двух раз в месяц, владельцу будет грозить штраф, который выпишут органы жилищного надзора.

По словам адвоката Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы Светланы Жмурко, за любые нарушения, совершенные арендаторами, ответственность должен нести владелец квартиры, в том числе и за громкие звуки. «С арендаторами можно договориться, прописав это условие в договоре. Собственник может указать, какие права и обязанности есть у арендаторов квартиры. Он может указать, в какое время они не должны шуметь. Собственник квартиры несет ответственность за свое имущество, и, я думаю, в этом случае будет справедливо, если он будет нести ответственность и за тех лиц, которые проживают в квартире», — говорит Журко.

Что будет считаться нарушением тишины?

Под словом «шум» понимаются любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень: в дневное время — 55 децибел и в ночное время — 45 децибел (разд. VI СанПиН 2.1.2.2645-10). В документе планируется прописать, что следует отличать аномальный шум (например, гудение неисправного холодильника, звука перфоратора и пр.) от естественного (плача ребенка, спокойных шагов, шума воды в трубах). Плач ребенка, звук текущей воды или шагов под понятие «шум» подпадать не будут, и наказание за это не последует, равно как и за действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций.

Что еще может измениться для собственников жилья?

Депутаты предложили запретить шуметь в жилых домах с 23:00 до 07:00. Физлицам за нарушение тишины будет грозить штраф в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлицам — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. Сегодня штрафы за подобные нарушения, установленные в регионах, значительно меньше.

Также депутаты хотят обязать не нарушать права соседей собственников нежилых помещений в многоквартирном доме. Сейчас соблюдать закон о тишине должны лишь пользователи жилых помещений. Между тем много жалоб поступает как раз на расположенные на первых этажах домов магазины, рестораны, хостелы и прочие заведения.

Источник: АиФ