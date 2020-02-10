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Скончались в один день совместно проживавшие в квартире сын и мать в Омске

21:30 10.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В минздраве сообщили, что прибывшие по вызову медики нашли женщину в состоянии клинической смерти. Вероятно, она не смогла пережить кончину сына. Но о его смерти в ведомстве ничего не известно.

Скончались в один день совместно проживавшие в квартире сын и мать в Омске
Скорая приехала через 13 минут после вызова, но спасти женщину не удалось

В Омске мать скончалась через несколько часов после смерти сына. Соседи погибшей женщины уверяют, что оба раза в квартиру вызывали скорую, однако в омском минздраве озвучивают другую информацию.

В субботу, 8 февраля, в одной из омских семей в Нефтяниках, на улице 22 Апреля произошла трагедия. По словам очевидцев, с разницей в несколько часов умерли сын и мать. По данным источника портала Om1.ru, женщина всю жизнь растила сына одна. Повзрослев, он так и остался жить с матерью. Других родственников у семьи не было.

В ночь на субботу мужчине, которому было около 40 лет, внезапно стало плохо. Он жаловался на боли в сердце. Уже на следующее утро, 8 февраля, женщина обнаружила своего сына мертвым. Об этой трагедии женщина сообщила в полицию.

В омском Минздраве сообщили, что 8 февраля в 20.01 часов на указанное место вызвали скорую помощь. Бригада была на месте через 13 минут. Прибывшие медики обнаружили пенсионерку без сознания. В отношении пожилой омички были проведены реанимационные действия, но они оказались безуспешны. Врачи констатировали ее смерть. При этом информация об умершем ранее мужчине по указанному адресу не подтверждается, и скорую помощь омичка не вызывала.

Ситуацию прокомментировали профильном ведомстве.
«По изложенным в СМИ данным было выяснено, что 8 февраля в 20 часов 01 минуту на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов к женщине, проживающей в городке Нефтянников. Бригада медиков незамедлительно выехала по указанному адресу и прибыла к пациентке в 20 часов 14 минут. На момент прибытия медиков женщина находилась в состоянии клинической смерти. В отношении неё были проведены реанимационные действия, которые, к сожалению, не дали результатов. Была констатирована биологическая смерть. Отметим, что вызова скорой медицинской помощи к мужчине, проживающему совместно с женщиной, зафиксировано не было», —  сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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