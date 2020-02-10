«Роковой» 2020 год: что Ванга упоминала в своих предсказания про 22.02.2020

Ванга в своё время успела рассказать о нескольких важных датах

Наступил «роковой» 2020 год, о котором, по словам некоторых источников, болгарская провидица Ванга упоминала в своих предсказания. Именно в последующие двенадцать месяцев должны произойти некие события, которые напрямую отразятся на будущем всего человечества, и станут фундаментом для великих свершений — и великих бедствий. Мнения поклонников «бабы Ванги» расходятся: одни уверены, что в 2020 году человечество ждёт «чума» — неизвестная болезнь, которая унесёт множество жизней.

Другие говорят про столкновение с астероидом, которое повлечёт за собой если и не апокалипсис, то значительные изменения и гибель большинства жителей планеты Земля. Так или иначе, но 2020 год будет, судя по всему, насыщен событиями: по крайней мере, информационное пространство точно «скучным» не будет — как и телевизионное. Что же, давайте поочерёдно разберёмся, что нам грозит уже в самое ближайшее время.

Проклятие пяти двоек — при чём здесь Ванга?

Только в конце прошлого года появились сообщения от «очевидцев», которым Ванга в своё время успела рассказать о нескольких важных датах. Так, журналист Сергей Косторный уверяет, что провидица не особенно сильно «любила» нумерологию, и всё-таки даты, в которых наличествуют пять двоек, её настораживали.

Пять двоек, как несложно догадаться, будут «встречаться» в 2020 году дважды — в феврале и декабре. Таким образом, это позволило выдвинуть несколько странных и даже страшных предположений. По мнению исследователей предсказаний Ванги, обе даты — 22 февраля 2020 года и 22 декабря 2020 года станут «роковыми» для человечества.

В первую очередь, многие вспоминают, что провидица говорила о некой болезни, которая сможет едва ли не погубить весь род человеческий. И, если до определённого момента это воспринималось, как некая аллегория, то после новостей из Китая многие всерьёз задумались. Вирус, вакцины от которого пока нет, и который в действительности уносит множество жизней — должно быть, это и есть «ванговская чума»?

Пока настоящие специалисты немного путаются в своих прогнозах. Ранее они говорили о том, что коронавирус достигнет пика уже к середине февраля, а потом пойдёт на спад. На данный же момент в таких позитивных прогнозах уже никто не уверен. Переломный момент, по мнению некоторых людей, настанет именно 22 февраля: вирус либо в действительности «начнёт стихать», либо вырвется на свободу окончательно.

Астероид летит к Земле: что говорила Ванга

Многие также вспоминают неоднозначное пророчество, которое также давала болгарская провидица. Касается оно того, что нечто врежется в Землю или же просто пролетит мимо, но последствия в любом случае будут фатальны. Всё покроется чёрным пеплом, и Солнца не будет видно целых полгода. Многие люди, само собой, погибнут….

Теперь дату столкновения с неизвестным объектом «определили»: конечно же, это будет 22 декабря 2020 года — 22.12.2020, пять двоек, всё верно.

Но учёные-астрономы, в свою очередь, в подобных прогнозах не уверены: по их мнению, которое однозначно является более квалифицированным, к планете ничего опасного не приближается — и не планирует.

Скептики и вовсе говорят о том, что пророчества Ванги очень «удобны», и перекручивать их можно так, как пожелается каждому «эксперту». Более того: они все являются «бездоказательными» и записаны со слов очевидцев. Способности же «бабы Ванги» также никто и никогда не проверял по-настоящему — вполне вероятно, что её пророчества являются лишь плодом фантазии.

Источник: TheRussianTimes