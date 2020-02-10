Bloomberg: Путин рассчитывает на экономический рост ради повышения рейтинга «Единой России» до выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сумеет обеспечить скорый — пусть даже и временный — подъем экономики страны, которого будет достаточно для повышения уровня жизни населения, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Собеседники агентства утверждают, что целью является рост рейтинга «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму.
Bloomberg отмечает, что Кремль рассчитывает сохранить подконтрольное конституционное большинство в Госдуме без использования на выборах 2021 года тактики, «которая в прошлом вызывала протесты из-за предполагаемых фальсификаций».
«Путин выстроил правительство, которое будет ассоциироваться со скачком роста [экономики]. Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев для того, чтобы исправить ситуацию», — отмечает экономист Михаил Дмитриев.
Два человека, близких к правительству, сообщили Bloomberg, что Кремль рассчитывает на то, что новое правительство, укомплектованное сторонниками увеличения государственных расходов, «удержит Госдуму в руках Путина».
«Ключевой задачей является улучшение состояния экономики и снижение социальной напряженности. Правительство Мишустина должно правильно потратить свою кучу денег», — сказал Bloomberg генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Но, мы все прекрасно понимаем, что у ЕР нет никаких электоральных шансов, без тотального админресурса, вбросов, подтасовок и прочих инсинуаций, плюс всегда 100% лояльное голосование кавказских республик.
Сомнений нет, "Единая Россия" на грядущих "выборах" опять "победит", возьмет Государственную Думу под полный контроль и сотворит ещё кучу замечательных законов на радость всех россиян, они это умеют. А россияне продолжат молчать и терпеть.
https://www.youtube.com/watch?v=4m_tNJZ9Vj0
По сравнению с 2018 годом в России выросло количество долларовых миллионеров и миллиардеров.
Было миллионеров в середине 2018 года 172 тысячи, нынче стало почти в 1,5 раза больше - 246 тысяч.
Число долларовых миллиардеров увеличилось в той же пропорции - и тоже почти в 1,5 раза, с 74 человек до 110. Таковы данные доклада Global Wealth Report, который ежегодно готовит швейцарский банк Credit Suisse.
А так же...издание «Проект» в течении года занималось анализом состава владельцев элитной земли на Рублево-Успенском шоссе. В ходе исследования было обнаружено около восьми сотен собственников недвижимости. Как выяснилось, большая часть из них – вовсе не частные бизнесмены, а люди, которые так или иначе связаны с государством. Совокупная стоимость их владений на Рублевке – около 1,3 триллиона рублей.
Вот, растёт благосостояние народа, как бы враги России и прочие либерасты не клеветали