Каждый третий — «тихий алкоголик» в России,заявили в Минздраве

Нарколог советует вообще отказаться от алкоголя людям с хроническими заболеваниями

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какой процент населения может считаться «скрытыми алкоголиками».

По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Многие из «тихих алкоголиков» умирают от «внезапной остановки сердца», хотя летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить, считает врач.

«Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет», — сказал Брюн в эфире шоу «Поздняков» на телеканале НТВ.

Нарколог заметил, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, — в пропорции четыре к одному.

«Мужчины вообще ведут себя иначе, они все время ищут какой-то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренная», — добавил Брюн.