10.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Каждый третий — «тихий алкоголик» в России,заявили в Минздраве

22:00 10.02.2020 Фото: Википедии
0

«Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день», считает нарколог Евгений Брюн.

Каждый третий тихий алкоголик в России,заявили в Минздраве
Нарколог советует вообще отказаться от алкоголя людям с хроническими заболеваниями
Сюжет: Алкоголизм
Каждый третий тихий алкоголик в России,заявили в Минздраве

Каждый третий — «тихий алкоголик» в России,заявили в МинздравеПиво — самый опасный алкогольный напиток, красное вино — самый безопасный, заявил врач-психиатрЕщё 39 новостей

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какой процент населения может считаться «скрытыми алкоголиками».

По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Многие из «тихих алкоголиков» умирают от «внезапной остановки сердца», хотя летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить, считает врач.

«Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет», — сказал Брюн в эфире шоу «Поздняков» на телеканале НТВ.

Нарколог заметил, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, — в пропорции четыре к одному.
«Мужчины вообще ведут себя иначе, они все время ищут какой-то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренная», — добавил Брюн.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы "тихий алкоголик"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За гомофобию уголовное наказание одобрили жители Швейцарии 1
22:15 10-02-2020
За гомофобию уголовное наказание одобрили жители Швейцарии
Каждый третий - "тихий алкоголик" в России,заявили в Минздраве
22:00 10-02-2020
Каждый третий -
БердскМорозы до -33 градусов идут в Бердск 3
21:55 10-02-2020
Морозы до -33 градусов идут в Бердск
Bloomberg: Путин рассчитывает на экономический рост ради повышения рейтинга "Единой России" до выборов в Госдуму 5
21:45 10-02-2020
Bloomberg: Путин рассчитывает на экономический рост ради повышения рейтинга
«Роковой» 2020 год: что Ванга упоминала в своих предсказания про 22.02.2020
21:31 10-02-2020
«Роковой» 2020 год: что Ванга упоминала в своих предсказания про 22.02.2020
Скончались в один день совместно проживавшие в квартире сын и мать в Омске
21:30 10-02-2020
Скончались в один день совместно проживавшие в квартире сын и мать в Омске
БердскПрямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска 4
21:22 10-02-2020
Прямой автобус довезет до стоматологии на ул. Пушкина жителей Микрорайона Бердска
Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать "героиню его романа"
21:18 10-02-2020
Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать
Ученые: Хамят чаще других водители немецких Mercedes, BMW и Audi 1
21:15 10-02-2020
Ученые: Хамят чаще других водители немецких Mercedes, BMW и Audi
Проверь, есть ли у тебя аллергия на алкоголь!
21:11 10-02-2020
Проверь, есть ли у тебя аллергия на алкоголь!