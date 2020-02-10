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За гомофобию уголовное наказание одобрили жители Швейцарии

22:15 10.02.2020 Фото: Википедии
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Противники нововведения уверены, что представители секс-меньшинств не нуждаются в дополнительно защите, поскольку в законодательстве страны уже предусмотрены меры ответственности за их травлю.

За гомофобию уголовное наказание одобрили жители Швейцарии
Власти Швейцарии введут уголовное наказание за гомофобию

Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовной ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств. На референдуме в поддержку соответствующего закона проголосовали более 63% избирателей.

Документ предусматривает различные виды наказания для виновных: от штрафов до лишения свободы на срок до трёх лет, сообщает news.ru со ссылкой на Reuters.

Расширение действующего закона за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности ранее поддержали и в парламенте. Референдум проводился по инициативе противников нововведения, которые считают, что оно нарушает принцип свободы слова. Кроме того, они уверены, что представители секс-меньшинств не нуждаются в дополнительно защите, поскольку в законодательстве страны уже предусмотрены меры ответственности за их травлю.

Ранее консервативная народная партия Эстонии, входящая в правящую коалицию, призвала правительство прекратить госфинансирование объединений секс-меньшинств. По словам консерваторов, налогоплательщики не должны финансировать организации, стремящиеся изменить моральные принципы, в том числе значение институтов брака и семьи.

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От редакции

Скоро придется защищать людей с обычной ориентацией?

Аноним, 10 февраля 2020 22:31
Ух ты, а у нас по просьбам сильного, духовного, мощнейшего несексуального большинства ввели уголовное наказание за вера-фобию и преследование этого большинства слабеньким, тщедушным, бездуховным меньшинством - неверующими. Кажется 282-ая статья.

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