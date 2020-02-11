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Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию

07:46 11.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На последнем школьном звонке 11-классникам Бердска вручается уникальный выпуск журнала «Выпускник».

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник 2020». Срочно ждем информацию
Проект «Выпускник-2019»

Издательский дом «БукЪвица» начинает работу над выпуском 2020 года.
Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2020» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.
Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2019-2020 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото. Мы готовы с каждым классом индивидуально обсуждать: чем мы можем вам помочь – что написать и что сфотографировать.

Очень просим – не затягивать. Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!
Мы ждем информацию от Вас на ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения 8-953-765-6415.

Удачного учебного года!

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