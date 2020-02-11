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Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира Жукова

03:01 11.02.2020 Фото: фото из личного архива
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Каким образом можно продлить жизнь, стоит ли вести здоровый образ жизни и ограничивать себя в питании, а как же алкоголь? Читайте, что важно для живых в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира Жукова
Судебно медицинский эксперт Владимир Федорович Жуков
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира Жукова

Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира ЖуковаШок смерти: Умирают от рака груди и легких онкобольные России. И БердскаЕщё 152 новостей

Умирают все. И многие после смерти попадают на вскрытие к судмедэксперту. «Курьер.Среда.Бердск» пообщался с судмедэкспертом Владимиром Жуковым, человеком со стажем работы в своей области более 50 лет. Он вскрыл на своем столе более 7000 трупов бердчан.

Эксперт судебной медицинской экспертизы рассказал о своей работе, о нюансах и интересных случаях в практике: кто умирал и после воскрес, как по глазному яблоку можно определить, жив человек или мертв, сколько судеб живых людей ему удалось спасти за эти годы, почему судмедэксперт и патологоанатом это не одно и то же, все подробности работы судебной медицины вы сможете прочитать в цикле наших статей.

Кто из нас не мечтает прожить долгую и счастливую жизнь? Чтобы тело и организм работали, как часы, чувствовалась легкость и прилив жизненных сил. Каким образом можно добиться этого, стоит ли вести здоровый образ жизни и ограничивать себя в питании, а как же алкоголь?

Сегодня мы опубликуем то, что ВАЖНО ДЛЯ ЖИВЫХ, а именно, советы, продлевающие жизнь от судмедэксперта Владимира Жукова, который всю жизнь видит на теле умерших последствия ведения самого разнообразного образа жизни.

Советы по продлению жизни от человека, вскрывшего 7000 тысяч трупов в Бердске

1.Отказ от курения.

-Мой дед до 60 лет курил, а потом бросил, немного набрал вес, но зато лицо преобразилось, он стал чувствовать себя лучше, это значительно продлило его жизнь, — говорит Владимир Федорович.

2.  Отказ от алкоголя.  Не обязательно впадать в крайности, сам Владимир Федорович, позволяет себе бокал вина, с остальными алкогольными напитками он распрощался в 30-летие своей жизни.

-Бокал хорошего вина (даже своего) по праздничным дням (сколько бы их не было) для здоровья весьма полезен. Но чаще всего от алкогольного отравления умирают люди в возрасте  40-50 лет, потому что организм и сердце не может полностью компенсировать воздействие алкоголя,- говорит эксперт.

3. Умеренные физические нагрузки. Как бы нам не хотелось сидеть на месте и не утруждаться лишний раз, но пешие прогулки, легкий спорт и движение — это действительно вклад в продление своей жизни.

-Движение — это хорошо, но я считаю, что больше пользы приносить движение к своей цели — всегда надо иметь желание узнавать что-то новое, и не только в работе, но и в жизни — для меня это ежегодные путешествия по странам, особенно, на автомобиле! Столько новых впечатлений и положительных эмоций! То есть не просто жить, а получать от жизни удовлетворение. Как говориться: один человек ищет оправдания для своей лени, а другой просто действует и движется вперед, — делится Владимир Жуков.

Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира Жукова

Владимир Федорович в Норвегии

Мы спросили, действительно ли нынешнее поколение намного слабее, и молодые люди сейчас довольно»хиленькие», по сравнению с людьми старой закалки. Ответ был положительный.

Для продления жизни, для крепкого и развитого иммунитета просто необходимо преодолевать препятствия, которые сейчас, к сожалению многие стараются обойти стороной.

-Раньше люди вели более здоровый образ жизни, человек должен был преодолевать какие-то препятствия со стороны внешней среды, это поднимало тонус. Сейчас все люди расслабленные и если где-то прихватило, все сразу начинают пить таблетки или бегут к врачу. Пешком мало ходят, курят и пьют, это ослабляет нынешнее поколение.

Каждый из нас сам вправе решить, и сделать выбор в пользу алкоголя, табака или отказа от него. Только оправдана ли эта игра со смертью?

Продолжение следует.

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От редакции

Как вам кажется, человек, который видел последствия жизни на теле умершего человека дает дельные советы? Прислушаетесь к ним?

Аноним, 08 февраля 2020 22:27
НВР:
да
Я, 08 февраля 2020 22:30
Молодец дай бог такому человеку
Leonnz, 08 февраля 2020 22:43
Патологоанатом от Бога... Побольше бы таких умных людей!
Аноним, 09 февраля 2020 01:07
Судмедэксперт
Аноним, 08 февраля 2020 22:55
НВР:
Валентина 78 лет, согласна полностью со статьёй, при многих болячках, занимаюсь плаванье, пешими прогулка ми читаю, встречаюсь с детьми, внуками, правнуком, с друзьями. Стаж 50 лет
Какая разница, 09 февраля 2020 11:14
Долгих лет вам.
Дмитрий, 08 февраля 2020 23:20
Много нового открыли
Гена, 09 февраля 2020 03:03
Ни чего нового.
В.В.Григорьев, 09 февраля 2020 01:24
Дорогая редакция, будьте внимательнее пожалуйста. Владимир Федорович, вообще-то Жуков! А Жучков Валерий Павлович - это его коллега (по этой специальности), царство ему небесное!
Аноним, 09 февраля 2020 09:36
Вы сами то внимательно прочли????
Аноним, 09 февраля 2020 02:09
Данный человек многое бы мог рассказать и от чего реально умирают и куда идём.
Впрочем сказал главное - избегайте крайностей
Аноним, 09 февраля 2020 07:07
НВР:
Обязательно !
Аноним, 09 февраля 2020 08:18
Может быть фамилия доктора- Жуков? Жучков был Валерий Павлович.
Аноним, 09 февраля 2020 09:32
НВР:
Да.
Аноним, 09 февраля 2020 12:55
НВР:
Конечно. Тем более, что этот человек тянет по жизни, причинно следственные свяэи, а значит достаточно умный. Спасибо ему.
Аноним, 09 февраля 2020 15:52
НВР:
Уверен, что писать в открытый для всех доступ надо писать как минимум грамотно.
Валерий, 09 февраля 2020 16:11
Можно ли задать вопрос В.Ф. Жукову?
Галина Коморникова, 09 февраля 2020 20:42
Да, вы можете задать вопрос, у нас есть договорённость о встрече с Владимиром Федоровичем, и мы адресуем ваш вопрос ему
Аноним, 09 февраля 2020 20:26
Трогал меня этот доктор,много лет назад пришлось проводить оценку повреждений моего бренного тела после дтп,все кратко и лаконично,быстро и очень профессионально...После этой процедуры я до конца осознал,что общность души и тела это иллюзия,даже при жизни,и что касаемо тела с гематомами переломами и прочими скрытыми увечьями,для Владимира Фёдоровича открытая книга,где все просто и понятно.Не могу сказать что процедура сия доставила удовольствие,но было ощущение,что за пять минут тебя разложили на составляющие,и отбраковав непригодные детали,собрали снова.Непростая у человека профессия,но нужная,даже необходимая всем нам,а то как он работает,пример для начинающих врачей.
Ольга, 09 февраля 2020 22:26
НВР:Я полностью согласна! Самое главное в жизни это здоровье которое складывается из здорового образа жизни!
Аноним, 10 февраля 2020 11:00
Как минимум 4 раза в неделю
"Курьер-среда" напоминает своим читателям что они смертны,
выделяя целую полосу газеты-
может хватит один раз в неделю?
А страничку "отдать" в распоряжение
Читателей :"Я - свидетель", где можно было бы им поделиться о жизни города
глазами "простого советского человека"...
Галина Коморникова, 11 февраля 2020 03:51
поделитесь - мы найдем под это место!

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