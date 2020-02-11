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Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в Новосибирске

01:25 11.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В Новосибирской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 12 216 рублей. Чтобы иметь право на пособие с 3 до 7 лет, доход семьи должен составлять не более 36 648 рублей.

Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в Новосибирске
На новое пособие могут рассчитывать семьи с детьми с маленькими доходами
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на ребенка с 3 до 7 лет: Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина в России, в Бердске и в Новосибирске

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Ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.

В 2020 году семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, уже получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3-х лет. Размер выплат зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В зависимости от региона ежемесячные выплаты составляют более 11 000 рублей на одного ребёнка. Из федерального бюджета выплачивают пособия на 3-го и последующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Цитата Владимира Путина:

«Но после того, когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком. Поэтому предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года»

Президент распорядился откорректировать федеральный бюджет, чтобы начать выплату пособий с 1 января.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастит до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России.

Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия. Ниже мы привели пример, исходя из уже известных правил расчета пособий для малоимущих семей. Как только появится порядок расчета для детских пособий до 7 лет, мы сразу сообщим об этом и приведем точные инструкции. Следите за новостями.

Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.

12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.

Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.


Как получить выплату на детей до 7 лет

Чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход.

Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан. Оформление будет без очередей и преград – дистанционно через госпортал.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

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От редакции

Новое пособие облегчит жизнь семьям с детьми?

Аноним, 10 февраля 2020 12:07
" Семья с доходом 36 648 руб. получит деньги от Путина"

Очень глубоко укоренилось в нашем раболепском представлении мысль о том, что у путина какие-то свои, "государственные" деньги.
Но-НЕТ!
От путина мы могли бы получить условия для развития экономики, свободы, или политзэков и удушение последних ростков деловой активности.
Но НЕ ДЕНЬГИ! Ибо не государственные и не личные у него деньги, а-НАШИ!.
Поэтому сама формулировка просто сводит скулы..... Благотворитель этакий, деньги раздает, ******....
Аноним, 10 февраля 2020 16:52
Здравствуйте я и мой муж не работаем по трудовому ни где моему третьему ребёнку 4 годика мне положено пособия до 7 лет и закон когда будет действовать в Астрахани астраханской области
Просто, 10 февраля 2020 20:19
Чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу.
Анастасия, 11 февраля 2020 00:58
А что ж вы детей то нарожали, а сами нигде не работаете? Почему мы-работающее население должны вас кормить. У меня тоже трое детей, но доходы не позволяют оформить. Устраивайтесь на работу и стерелизуйтесь
Аноним, 10 февраля 2020 20:05
НВР:
Конечно облегчит
Эльмира, 10 февраля 2020 22:56
Моему старшему ребёнку 3г пологается ли мне пособия от 3х до 7лет?
Аноним, 10 февраля 2020 23:41
Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.

12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.

Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.



Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/10/510569-posobie-na-rebenka-s-3-do-7-let-semya-s-doxodom-36-648-rub-poluchit-dengi-ot-putina-v-rossii-i-v-berdske

кто такой странный пример придумал...
мама находится в отпуске по уходу за ребенком - а ребенок от 3 до 7 лет - фантастика какая- та
ребенок старше 3 лет - нужны справки о зарплате мамы и папы
Антон, 11 февраля 2020 01:16
Подскажите пожалуйста какие пособие пологаются моей семье ребенок родился в 2017 в сентябре под ежемесячное пособие до трёх лет мы не попадаем и на пособие от трёх до семи тоже в семье работаю один получаю зп минималку жена в декретном отпуске.можем ли мы рассчитывать хотя бы на пособие от трёх до семи по исполнению возраста ребенка или кто может ещё что подсказать
Аноним, 11 февраля 2020 01:50
НВР:
Скажите пожалуйста на будет 1 год 5 месяца в марте. Положено ли нам пособие до 7 лет
Зарема, 11 февраля 2020 03:01
Здравствуйте,а если муж инвалид детства на группе,я не работаю и не работала,могу ли получить эти выплаты?троя детей старшему 7лет 6лет и 4 года
Жасмин, 11 февраля 2020 03:16
Я и мой муж не работаем официально нам полагается?
Захра, 11 февраля 2020 03:16
Здравствуйте скажите а в Дагестане будет этот закон .
Захра, 11 февраля 2020 03:21
Здравствуйте скажите а в Дагестане будет этот закон.
Захра, 11 февраля 2020 03:25
Здраствуйте моему третьему 3 а четвертому 1.5 пособия будет им

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