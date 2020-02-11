Нет спроса на гаражи: Предпочитают оставлять автомобили во дворах домов жители Бердска

Задавали проблемные вопросы на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» общественники в Бердске. И один из них касался строительства современных гаражных комплексов.
— Хотелось бы узнать, есть ли в рамках генерального плана или строительства сооружение нежилых помещений, таких, как современные гаражные комплексы. Посмотрите в Новосибирске — там активно развивается жилищное строительство и при этом строят красивые современные гаражи. У нас последний, по моему, был построен на «Доме ветеранов». Неплохой комплекс. И второй — на «Вымпеле», его, конечно, можно было бы сделать многоэтажным, но, тем не менее, чисто, красиво, уютно. Строятся жилые дома, на Микрорайоне особенно, все заставлено машинами. Предусмотрено по плану строительство таких современных гаражных комплексов? — спросила председатель первичной общественной организации председателей советов домов Микрорайона Татьяна Ощепко.
По словам начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, на данный момент если рассматривать гаражные комплексы, большая часть не эксплуатируется — они не пользуются спросом, потому что бердчане привыкли оставлять машины во дворах или около дома. И никто их них не пойдет в гаражный комплекс.
— Будет существовать потребность в таких гаражных кооперативах, то мы, конечно, будем рассматривать строительство надземных, подземных гаражей. Если такой комплекс построить и он будет просто стоять и занимать место — вопрос второй, — подчеркнул Каравайцев.
Гаражные комплексы наполовину эксплуатируют в Бердске
Автор видео Галина Панчева
Во дворах запрещено же хранить свои машины. Это гостевая парковка, для кратковременной стоянки.
есть придомовая территория, стоят машину - нарушений нет
Документом, регламентирующим правила парковки во дворе являются санитарные нормы. Именно в них четко прописаны основные нюансы размещения парковочных мест, а также нормы поведения владельцев транспортных средств.
Санитарные нормы, касающиеся парковки во дворах жилых домов гласят, что:
Расстояние между парковочным карманом и стоянкой для автомобилей (не превышающей 10 единиц ТС) не может составлять менее 10м.
Если на парковке могут разместиться до 50 единиц транспортных средств, то необходимо соблюдать все требования нормативных актов и обустроить специализированную территорию для парковки автомобилей. Она должна располагаться не ближе 15 м от окон жилого дома.
При количестве ТС от 51 до 100 этот интервал составляет не менее 25м.
101-300 автомобилей следует припарковывать не ближе 35м от жилого дома.
А для стоянки, которая вмещает в себя свыше 300 транспортных средств, это расстояние не может быть менее 50м.
https://uslugi-zhkh.ru/pridomovaya-territoriya/pravila-parkovki-vo-dvore/
У нас нет парковок во дворах, которые бы были организованы по всем нормам и правилам. По сути они все вне закона.
На самом деле тут вариантов не много, либо выделять больше земли под парковку около домов, так как даже если построят гаражи, то 90% их не купят, у них машины стоят дешевле гаража, и за стоянку они платить не будут - дорого. Либо обязать всех, кто ставит около дома платить городу как за пользование стоянкой, тогда машин сразу убавится, это конечно плохой вариант, но других нет.
непосредственно за что платить?
А на каком расстоянии от дома? А может тогда любая машина въезжающая на территорию города- сразу платить деньги должна. Обнести забором, поставить шлагбаумы, дабы не было халявщиков.
Не?
Авто может быть зарегистрирован, вообще, в другой области.
А по месту регистрации мы и без того налог платим- транспортный.
ps. покупая квартиру в МКД, собственник уже оплачивает парковки/стоянки для авто. То, что их недостаточно, дыкть, это проблема устаревших нормативов. Хотите что-то изменить- меняйте их. Драть очередной разновидности налог- тупиковый путь.
моё мнение.
Да ну? Где это у нас в Бердске продают парковочные места при покупке квартиры?
И нормативы (хоть старые, хоть новые) не для того, чтобы хранить машину возле дома.
С чего это собственник при покупке в МКД оплачивает место для стоянки авто??? Именно стоянки, а не временной парковки и гостей на авто! Той части парковки, которая ему положена исходя из количества квартир или площади квартиры даже на велосипед не хватит.
Я не говорю, что это хороший вариант, он очень плох. Готов выслушать ваше предложение, только желательно адекватное, а не так - делать на каждую квартиру место под стоянку авто, это не реально, не у одного МКД нет столько земли.
а вообще, когда выбираете квартиру, думайте и о парковке в том числе!
Парковки нужны у МКД только подъехал разгрузился, перекусил и поехал в гараж ставить машину на ночь! Мы все обленились и обнаглели! Мы положили на соседей и тихо их ненавидим за скученность, недостаток личного пространства, вечную возню соседей за стеной от которого нет покоя круглые сутки, это то, что дарит нам город, любой город! СНИПы принимали умные люди, очень долго думая и анализируя! Возле дома нельзя размещать больше 13 машин, на расстоянии 10 метров, потому, что они реально травят жителей МКД концерогенами, с них текут концерогены, они выделяют из выхлапух концерогены! И 13 машин достаточно чтобы отравить весь МКД полностью, больше машин приведёт к массовым смертям от рака в очень короткие временные сроки, чем сейчас! А наши дети, жёны, матери дышат и умирают от того, что кто-то ненавидит людей и лелеет свою пупоземельность? Чем вы лучше тех, кто назло врагам(жителям МКД Бердска) сжигает резину, пластик = концерогены в печках в частном секторе? Убивать людей не обязательно видимым оружием, достаточно капельку концерогена в воздух, почву, воду и пуль не надо!
Полностью согласен! А если хотят ставить на постоянку около дома, то пусть отстегивают в бюджет города по 3 т.р. в месяц с авто. На эти деньги можно очень хорошо улучшить здравоохранение, нанять хороших специалистов, которые будут лечить людей страдающих от этих выхлопных газов. Если взять в общем по НСО, то где-то каждый 5-й житель имеет личный автотранспорт ,в Бердске 100 тыс населения, это примерно 20 тыс авто, пусть даже 15 тыс, предположим 5 тыс будут ставить в гаражи и на стоянки, остается 10 тыс. авто * 3 тыс.руб = 30 милн.руб. в месяц. Если наш город будет дополнительно тратить 30 милн.руб. в месяц на медицину, то через 2-3 года у нас будет самое новейшее оборудование, лучшие специалисты и евроремонт в больницах. По моему не плохая идея, как думаете?))
Давайте примеры разберем:
1. У меня свой дом. могу на своей территории ставить машины? Вроде сомнений нет.
2. Я с соседом на двоих построил дом на двух хозяев. Можем ставить машины? Вроде тоже сомнений нет, да?
ну и так далее:
Есть N людей, у который в общей собственности по сути участок земли и дом на нем. Могут они ставить машины свои ведь!
Какая разница: N = 1, или 100?
кто то как раз распределяет, кто-то правила устанавливает и даже плату - это ваше решение и за вас его никто не примет!
а в условиях города просить большой участок чтобы там машины ставить - бред! платить замучаетесь, ведь этот участок под дом можно продать!
Вообще, цивилизованный метод - подземные парковки либо многоуровневые.
Вот те, у кого 2-3 машины на семью чем думали когда квартиру покупали?
просто с умом надо, а не абы как.
Да и на самом деле многоуровневые парковки - это нормально.
На микраже кстати 2 есть таких: на Рогачева и на Павлова - вполне цивилизованно
Вот только большая часть владельцев этих каражей ставят машины около дома, а место это используют для хранения хлама, знаю как минимум двоих, кто так делает, им так удобнее. Строительство нескольких таких парковок катины практически не изменит, да и будет ли их вообще кто-то покупать, здесь нужны другие методы, чтобы заставить людей ставить туда машины.
Если запретить хранение машин на придомовой территории, те, кто сильно хочет передвигаться на индивидуальном транспорте,найдут деньги и на подземные парковки, и на платные стоянки, и на гаражи.