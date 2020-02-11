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Нет спроса на гаражи: Предпочитают оставлять автомобили во дворах домов жители Бердска

03:30 11.02.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Построенные гаражные комплексы пустуют в то время, когда во дворах многоэтажек пешеходы не всегда могут пройти из-за скопления машин.

Нет спроса на гаражи: Предпочитают оставлять автомобили во дворах домов жители Бердска
На форуме общественники задавали злободневные вопросы

Задавали проблемные вопросы на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» общественники в Бердске. И один из них касался строительства современных гаражных комплексов.

— Хотелось бы узнать, есть ли в рамках генерального плана или строительства сооружение нежилых помещений, таких, как современные гаражные комплексы. Посмотрите в Новосибирске — там активно развивается жилищное строительство и при этом строят красивые современные гаражи. У нас последний, по моему, был построен на «Доме ветеранов». Неплохой комплекс. И второй — на «Вымпеле», его, конечно, можно было бы сделать многоэтажным, но, тем не менее, чисто, красиво, уютно. Строятся жилые дома, на Микрорайоне особенно, все заставлено машинами. Предусмотрено по плану строительство таких современных гаражных комплексов? — спросила председатель первичной общественной организации председателей советов домов Микрорайона Татьяна Ощепко.

По словам начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, на данный момент если рассматривать гаражные комплексы, большая часть не эксплуатируется — они не пользуются спросом, потому что бердчане привыкли оставлять машины во дворах или около дома. И никто их них не пойдет в гаражный комплекс.

— Будет существовать потребность в таких гаражных кооперативах, то мы, конечно, будем рассматривать строительство надземных, подземных гаражей. Если такой комплекс построить и он будет просто стоять и занимать место — вопрос второй, — подчеркнул Каравайцев.

Гаражные комплексы наполовину эксплуатируют в Бердске
Автор видео Галина Панчева

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От редакции

Ваша машина стоит возле дома?

Иван, 10 февраля 2020 11:19
Порядок наведите во дворах и гаражи будут спросом пользоваться
Аноним, 10 февраля 2020 11:22
Мне нужен гараж под грузовик.Ладно легковые,можно во дворе кинуть,а как же грузовая техника,которой не мало в Бердске?Стоянки закрывают,куда нам владельцам грузовой техники деваться?За "стопятый километр" ездить на стоянку?Покупать гараж под грузовик-очень дорого,цены от миллиона и дальше.Дайте людям землю под строительство гаражей для спецтехники в черте города!Желающие найдутся,уверяю.Я уже 10 лет по стоянкам да по знакомым пристраиваю грузовик.Нужда в своем гараже имеется.
Аноним, 10 февраля 2020 11:29
НВР:
Во дворах запрещено же хранить свои машины. Это гостевая парковка, для кратковременной стоянки.
Аноним, 10 февраля 2020 11:50
откуда такие фантазии нездоровые?
есть придомовая территория, стоят машину - нарушений нет
Ольга, 10 февраля 2020 13:11
Даже на придомовой территории парковка должна быть организована по правилам и нормам. То, что сейчас огорожено цепями с тряпочками - это чушь, а не парковка. За них просто ещё никто не брался. (Ау,Дятлов). А если взяться, можно заставить сделать по правилам. А это вложения, которые мало кому понравятся. Глядишь, и начнут пользоваться своими забытыми гаражами.
Гостья, 10 февраля 2020 12:40
У меня есть гараж, но машину я ставлю во дворе, т.к. у нас в гаражах нет уличного освещения и мне страшно ходить туда в 7:30 и вечером после работы уже темно. Да и не чистят. А еще в нашем ряду прямо в гараже живут алкаши, с бесконечными посетителями. А на вопрос председателю "почему не чистят снег" (такие горы, что эти алкаши используют закутки как туалеты), он ответит, не сдают деньги, не платят за гаражи. А почему я тогда плачу и должна ставить около дома? На кой мне тогда этот гараж? Использую его только как погреб.
Скиф, 10 февраля 2020 12:55
Санитарные нормы парковки во дворе
Документом, регламентирующим правила парковки во дворе являются санитарные нормы. Именно в них четко прописаны основные нюансы размещения парковочных мест, а также нормы поведения владельцев транспортных средств.

Санитарные нормы, касающиеся парковки во дворах жилых домов гласят, что:

Расстояние между парковочным карманом и стоянкой для автомобилей (не превышающей 10 единиц ТС) не может составлять менее 10м.
Если на парковке могут разместиться до 50 единиц транспортных средств, то необходимо соблюдать все требования нормативных актов и обустроить специализированную территорию для парковки автомобилей. Она должна располагаться не ближе 15 м от окон жилого дома.
При количестве ТС от 51 до 100 этот интервал составляет не менее 25м.
101-300 автомобилей следует припарковывать не ближе 35м от жилого дома.
А для стоянки, которая вмещает в себя свыше 300 транспортных средств, это расстояние не может быть менее 50м.

https://uslugi-zhkh.ru/pridomovaya-territoriya/pravila-parkovki-vo-dvore/

У нас нет парковок во дворах, которые бы были организованы по всем нормам и правилам. По сути они все вне закона.
Аноним, 10 февраля 2020 18:23
Ну да мест по правилам нет во дворах. Но ведь и пешеходы битком лезут в маршрутку, где запрещена перевозка стоячих. Чем больше машин во дворах, чем больше места в маршрутке.
Гуэмплен, 10 февраля 2020 13:04
Жил на м-не Космическом, передвигался на авто, потому как там нихрена нет, ни магазина нормального, ни школы рядом, а когда рвануло каныгу, продал и переехал в центр. Корыто продал, хожу пешком, школа рядом, вобщем доволен. Теперь понял почему на микраже жилье дешевое.
Михаил, 10 февраля 2020 14:42
У меня к примеру есть гараж, но до него добираться дольше, чем на маршрутке до работы. Если бы был не далеко от дома, то я бы ставил. Около дома правда машину не бросаю, ставлю на стоянку, но если ее закроют, то выхода не будет, буду ставить около дома. Меня самого бесит наш двор, ставят кто как хочет и куда хочет, но у людей нет другой альтернативы в шаговой доступности, на стоянке, где я ставлю, мест уже давно нет.
На самом деле тут вариантов не много, либо выделять больше земли под парковку около домов, так как даже если построят гаражи, то 90% их не купят, у них машины стоят дешевле гаража, и за стоянку они платить не будут - дорого. Либо обязать всех, кто ставит около дома платить городу как за пользование стоянкой, тогда машин сразу убавится, это конечно плохой вариант, но других нет.
a.danilov, 10 февраля 2020 14:48
"обязать всех, кто ставит около дома платить городу как за пользование стоянкой" ©
непосредственно за что платить?
А на каком расстоянии от дома? А может тогда любая машина въезжающая на территорию города- сразу платить деньги должна. Обнести забором, поставить шлагбаумы, дабы не было халявщиков.
Не?
Михаил, 10 февраля 2020 15:24
a.danilov, на самом деле это настолько просто сделать, что проще некуда. "платить городу" я имел ввиду не в смысле - где машина находится, а где зарегистрирована, или где прописан человек. Главное, чтобы именно город получал деньги, а не Москва, иначе опять уйдут непонятно куда, так хоть в бюджете города будут доп.средства. Всё будет оплачиваться авансом на лицевой счет по номеру автомобиля через те же гос.услуги к примеру или отдельный портал, по ночам будет ездить инспектор с эвакуатором и все машины у которых не оплачено будут эвакуированы на штрафстоянку с соответствующими штрафами. Еще раз замечу - это самый плохой вариант, мне он не по душе, но избавится от тех же "подснежников", которые по пол года просто стоят во дворах по другому не реально.
a.danilov, 10 февраля 2020 15:32
какая связь между местом регистрации и местом парковки?
Авто может быть зарегистрирован, вообще, в другой области.
А по месту регистрации мы и без того налог платим- транспортный.

ps. покупая квартиру в МКД, собственник уже оплачивает парковки/стоянки для авто. То, что их недостаточно, дыкть, это проблема устаревших нормативов. Хотите что-то изменить- меняйте их. Драть очередной разновидности налог- тупиковый путь.
моё мнение.
Ольга, 10 февраля 2020 15:46
"ps. покупая квартиру в МКД, собственник уже оплачивает парковки/стоянки для авто"
Да ну? Где это у нас в Бердске продают парковочные места при покупке квартиры?
И нормативы (хоть старые, хоть новые) не для того, чтобы хранить машину возле дома.
a.danilov, 10 февраля 2020 15:58
смотрите строительные нормативы на правила расчёта парковочных мест. А уж где они у вас в Бердске соблюдаются или нет, это другой вопрос- к застройщикам.
Михаил, 10 февраля 2020 16:06
a.danilov, да не важно кто и где зарегистрирован и прописан, это общая плата за стоянку около домов и не важно, где это авто находится, как вы это не поймете то! Если вам сложно понять как будет работать оплата, то пусть будет просто оплата в бюджет, специально для вас
С чего это собственник при покупке в МКД оплачивает место для стоянки авто??? Именно стоянки, а не временной парковки и гостей на авто! Той части парковки, которая ему положена исходя из количества квартир или площади квартиры даже на велосипед не хватит.
Я не говорю, что это хороший вариант, он очень плох. Готов выслушать ваше предложение, только желательно адекватное, а не так - делать на каждую квартиру место под стоянку авто, это не реально, не у одного МКД нет столько земли.
a.danilov, 10 февраля 2020 16:10
своё мнение я уже сказал- меняйте снипы. Всё остальное- тупик.
Ольга, 10 февраля 2020 16:07
Посмотрела. 350 машиномест на 1000 жителей. Даже если норматив соблюсти, что делать остальным?
Аноним, 10 февраля 2020 16:12
далеко не у всех есть машина.
а вообще, когда выбираете квартиру, думайте и о парковке в том числе!
Ольга, 10 февраля 2020 19:42
Аноним, я подумала об этом не когда квартиру покупала, а при покупке автомобиля. Сразу был приобретен гараж.
Аноним, 10 февраля 2020 20:39
"a.danilov, 10 февраля 2020 16:10своё мнение я уже сказал- меняйте снипы. Всё остальное- тупик."

Парковки нужны у МКД только подъехал разгрузился, перекусил и поехал в гараж ставить машину на ночь! Мы все обленились и обнаглели! Мы положили на соседей и тихо их ненавидим за скученность, недостаток личного пространства, вечную возню соседей за стеной от которого нет покоя круглые сутки, это то, что дарит нам город, любой город! СНИПы принимали умные люди, очень долго думая и анализируя! Возле дома нельзя размещать больше 13 машин, на расстоянии 10 метров, потому, что они реально травят жителей МКД концерогенами, с них текут концерогены, они выделяют из выхлапух концерогены! И 13 машин достаточно чтобы отравить весь МКД полностью, больше машин приведёт к массовым смертям от рака в очень короткие временные сроки, чем сейчас! А наши дети, жёны, матери дышат и умирают от того, что кто-то ненавидит людей и лелеет свою пупоземельность? Чем вы лучше тех, кто назло врагам(жителям МКД Бердска) сжигает резину, пластик = концерогены в печках в частном секторе? Убивать людей не обязательно видимым оружием, достаточно капельку концерогена в воздух, почву, воду и пуль не надо!
Михаил, 10 февраля 2020 21:41
Аноним, 10 февраля 2020 20:39
Полностью согласен! А если хотят ставить на постоянку около дома, то пусть отстегивают в бюджет города по 3 т.р. в месяц с авто. На эти деньги можно очень хорошо улучшить здравоохранение, нанять хороших специалистов, которые будут лечить людей страдающих от этих выхлопных газов. Если взять в общем по НСО, то где-то каждый 5-й житель имеет личный автотранспорт ,в Бердске 100 тыс населения, это примерно 20 тыс авто, пусть даже 15 тыс, предположим 5 тыс будут ставить в гаражи и на стоянки, остается 10 тыс. авто * 3 тыс.руб = 30 милн.руб. в месяц. Если наш город будет дополнительно тратить 30 милн.руб. в месяц на медицину, то через 2-3 года у нас будет самое новейшее оборудование, лучшие специалисты и евроремонт в больницах. По моему не плохая идея, как думаете?))
Аноним, 10 февраля 2020 15:07
странные какие то рассуждения насчет того, что нельзя у дома парковать машины....

Давайте примеры разберем:
1. У меня свой дом. могу на своей территории ставить машины? Вроде сомнений нет.
2. Я с соседом на двоих построил дом на двух хозяев. Можем ставить машины? Вроде тоже сомнений нет, да?
ну и так далее:
Есть N людей, у который в общей собственности по сути участок земли и дом на нем. Могут они ставить машины свои ведь!
Какая разница: N = 1, или 100?
Михаил, 10 февраля 2020 15:39
На самом деле большая, придомовая территория принадлежит всем жильцам, а в частом доме принадлежит только вам, поэтому и предназначение в МКД - для временной парковки и гостей. К примеру ко мне приехали гости, а поставить авто негде из-за того, что там пол парковки "подснежники" заняли, которые всю зиму там стоят. Если бы человек купил себе место для стоянки, как вы купили землю на которой стоит ваша машина, то тут вопросов нет. В элитных домах такое кстати практикуется, жильцы покупает себе место под авто ,а около входа в подъезд никто не ставит - это строго запрещено.
Ольга, 10 февраля 2020 15:41
Сколько квартир в доме и какой участок? Если учесть, что у каждой квартире по машине, их уже не вместить. А если в семье по 2-3 машины? Вопрос давно созрел и людям уже не нравятся хаотичные парковки возле дома по причине не хватки мест. Необходимо оборудовать городские стоянки, а возле дома - приехал, разгрузился и уехал.
Аноним, 10 февраля 2020 16:11
вообще то именно собственники и решают как использовать парковку.
кто то как раз распределяет, кто-то правила устанавливает и даже плату - это ваше решение и за вас его никто не примет!

а в условиях города просить большой участок чтобы там машины ставить - бред! платить замучаетесь, ведь этот участок под дом можно продать!
Вообще, цивилизованный метод - подземные парковки либо многоуровневые.
Вот те, у кого 2-3 машины на семью чем думали когда квартиру покупали?
Ольга, 10 февраля 2020 19:39
Подземные парковки - это, конечно, идеально. Но, боюсь, у нас в Бердске они поплывут)
Аноним, 10 февраля 2020 20:25
если делать правильно, то ничего не поплывет.
просто с умом надо, а не абы как.
Да и на самом деле многоуровневые парковки - это нормально.
На микраже кстати 2 есть таких: на Рогачева и на Павлова - вполне цивилизованно
Михаил, 10 февраля 2020 20:57
Ольга, даже если не поплывут, то кто покупать будет по 400-500 т.р. эти подземные парковки? Если у них студия 20 кв.м. и 2 машины за 100 т.р., так же и будут ставить свои корыта где попало. Здесь поможет только то, о чем я писал выше.
Михаил, 10 февраля 2020 21:08
Аноним, 10 февраля 2020 20:25
Вот только большая часть владельцев этих каражей ставят машины около дома, а место это используют для хранения хлама, знаю как минимум двоих, кто так делает, им так удобнее. Строительство нескольких таких парковок катины практически не изменит, да и будет ли их вообще кто-то покупать, здесь нужны другие методы, чтобы заставить людей ставить туда машины.
Ольга, 10 февраля 2020 21:15
Михаил, если так рассуждать, так они и платить не будут за место у дома.
Если запретить хранение машин на придомовой территории, те, кто сильно хочет передвигаться на индивидуальном транспорте,найдут деньги и на подземные парковки, и на платные стоянки, и на гаражи.
Ольга, 10 февраля 2020 21:19
Не надо дворы превращать в стоянки. Вспомните наших отцов, дедов. Почти у всех гаражи на окраине города и никому и в голову не приходило оставить машину у подъезда.
Михаил, 10 февраля 2020 21:57
Ольга, как это платить не будут? Пару раз в месяц устраивать рейд по дворам и выписывать приличные штрафы, злостных нарушителей увозить на штрафстоянку. Давайте смотреть здраво на ситуацию, вообще запретить сейчас уже не получится, это не реально.
Ольга, 10 февраля 2020 22:45
Михаил, я свое мнение высказала. Машинам не место во дворе. Приехал,разгрузился, погрузился, уехал. Все. Хранить свои машины надо в специально отведенных местах и подальше от дворов, детских площадок. Я не хочу травиться, и мне все равно платно или бесплатно кто- то портит окружающую среду.
Аноним, 10 февраля 2020 18:27
Ну да мест по правилам нет во дворах. Но ведь и пешеходы битком лезут в маршрутку, где запрещена перевозка стоячих. Чем больше машин во дворах, чем больше места в маршрутке.
Аноним, 10 февраля 2020 19:41
Так вот уважаемые строители гаражи нужны и даже очнет. По думайте может действительно выделить участок земли под очередной кооператив?
Adeli, 11 февраля 2020 01:56
Пусть застройщики не свистят, что нет спроса на гаражи!!! Просто их надо строить рядом с домом, а не у черта на рогах! Когда-то давно, когда микрорайон Космический только начинал строиться, по плану застройки был запроектирован многоуровневый наземный паркинг. Дома в Космическом построили очень плотно! Парковаться там особо негде и паркинг был бы очень кстати! Но жадность взяла вверх - на месте запланированного паркинга якобы по причине невостребованности последнего уже строят огромную высотку Пушкин. Им там не жить! Они все по коттеджам! А вы все мураши и жить вам в муравейниках! Без паркинга

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