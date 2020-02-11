Нет спроса на гаражи: Предпочитают оставлять автомобили во дворах домов жители Бердска

Построенные гаражные комплексы пустуют в то время, когда во дворах многоэтажек пешеходы не всегда могут пройти из-за скопления машин.

На форуме общественники задавали злободневные вопросы

Задавали проблемные вопросы на форуме «Актуальные вопросы городского хозяйства и строительства» общественники в Бердске. И один из них касался строительства современных гаражных комплексов.

— Хотелось бы узнать, есть ли в рамках генерального плана или строительства сооружение нежилых помещений, таких, как современные гаражные комплексы. Посмотрите в Новосибирске — там активно развивается жилищное строительство и при этом строят красивые современные гаражи. У нас последний, по моему, был построен на «Доме ветеранов». Неплохой комплекс. И второй — на «Вымпеле», его, конечно, можно было бы сделать многоэтажным, но, тем не менее, чисто, красиво, уютно. Строятся жилые дома, на Микрорайоне особенно, все заставлено машинами. Предусмотрено по плану строительство таких современных гаражных комплексов? — спросила председатель первичной общественной организации председателей советов домов Микрорайона Татьяна Ощепко.

По словам начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, на данный момент если рассматривать гаражные комплексы, большая часть не эксплуатируется — они не пользуются спросом, потому что бердчане привыкли оставлять машины во дворах или около дома. И никто их них не пойдет в гаражный комплекс.

— Будет существовать потребность в таких гаражных кооперативах, то мы, конечно, будем рассматривать строительство надземных, подземных гаражей. Если такой комплекс построить и он будет просто стоять и занимать место — вопрос второй, — подчеркнул Каравайцев.

Гаражные комплексы наполовину эксплуатируют в Бердске

Автор видео Галина Панчева

