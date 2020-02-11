Обглоданный до костей труп мужчины нашли у дороги в Москве

Личность скончавшегося мужчины устанавливается, при нем не обнаружили никаких документов.

Полиция устанавливает личность погибшего

В Москве в Саларьево в понедельник, 10 февраля, в канаве у дороги обнаружили тело мужчины, которому на вид около 50-ти лет.

По данным РЕН ТВ, оно было обглодано до костей, кисти и стопы отсутствовали. Рядом с местом обнаружения трупа виднелись многочисленные собачьи следы.

Личность скончавшегося мужчины устанавливается, при нем не обнаружили никаких документов. В настоящее время не известно, виновны ли бродячие собаки в смерти мужчины или же они решили «полакомится» уже после того, как он умер.

Установлено, что он скончался более пяти дней назад.

Источник: РЕН ТВ