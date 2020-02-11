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В похищении 3-месячного сына обвинила мужа-норвежца россиянка

08:45 11.02.2020 Фото: Twitter.com
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Сам иностранец обвиняет молодую супругу в том, что она выпивает.

В похищении 3 месячного сына обвинила мужа норвежца россиянка
Органы опеки будут решать судьбу ребенка

Жительница Подмосковья обвинила мужа-норвежца в похищении их общего трехмесячного сына. Об этом стало известно РЕН ТВ.

22-летняя девушка из Солнечногорска вышла замуж за 36-летнего мужчину из Норвегии год назад. В ноябре прошлого года у них родился сын, но россиянка, по некоторым данным, отказалась от ребенка, и он остался в больнице. Когда норвежец узнал об этом, то обратился в комиссию по делам несовершеннолетних Солнечногорска. В итоге малыша разрешили забрать в семью, но решили осуществлять контроль за его мамой — она должна была пройти обследование на употребление наркотических средств и психотропных веществ. Тем не менее, девушка заявила в полицию, что ее муж, приехавший в Москву в конце января, забрал малыша.

Сейчас он находится с ребенком в элитном отеле в центре Москвы, а его жена проживает в другой гостинице, расположенном неподалеку. Сам иностранец обвиняет молодую супругу в том, что она выпивает. По предварительной информации, мужчина хочет растить ребенка сам, а матери малыша он готов давать видеться с ним.

Источник: РЕН ТВ

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