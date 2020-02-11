Китайцы попросили помощи в борьбе с коронавирусом у ученых Новосибирска

В запросе из Китая подчеркивается, что это не только проблемы диагностики или вакцинирования, но более широкий комплекс вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов.

Врачи прогнозируют дальнейшее усиление эпидемии

От Министерства иностранных дел КНР в адрес СО РАН поступил запрос о включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В запросе подчеркивается, что это не только проблемы диагностики или вакцинирования, но более широкий комплекс вопросов, связанных с разработкой физических методов профилактики, созданием принципиально новых лекарственных препаратов и так далее, — рассказал заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода. — Надо сказать, что среди институтов, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН, нет единого учреждения, которое специализированно занималось бы этими проблемами, и даже в целом российском академическом секторе таких организаций почти не осталось, поскольку они ушли в ведомственную науку, а там значительно теряется фундаментальная часть исследований. У нас остались отдельные ядра — лаборатории и отделы, которые все-таки еще сохраняют компетенции, способные послужить основой для более серьезного развития того, что связано с проблемой вновь возникающих инфекций».

Тем не менее в сибирских научных институтах есть большой набор отдельных компетенций, передает «Наука в Сибири» в понедельник, 10 февраля. В качестве одного из примеров Михаил Воевода привел Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН и созданную там новую технологию для изготовления защитных масок.

«В других НИИ есть очень серьезные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей, — продолжил академик Воевода. — Сейчас мы собираем набор предложений. Причем китайские коллеги говорят, что готовы рассмотреть вопрос по формированию совместной программы научно-практических по решению не только острых вопросов, связанных с коронавирусом, но и по систематической работе в отношении других вновь возникающих инфекций».