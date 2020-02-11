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106 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае

10:00 11.02.2020 Фото: pixabay.com
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За минувшие сутки в КНР от коронавирусной инфекции погибли 108 человек. Почти 4 тыс. вылечились и выписались из больниц

106 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
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Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По ее данным, к настоящему моменту на территории страны зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заражения. На лечении находятся 37 726 человек, из них 7333 в тяжелом состоянии. В общей сложности 3996 человек были вылечены и выписаны из медицинских учреждений; число жертв достигло 1016 человек.

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За минувшие сутки в Китае от коронавируса скончались 108 человек (103 случая в провинции Хубэй). Заражение диагностировали у 2478 человек. При этом 716 человек вылечились, а у 26 724 человек, которые проходили обследование, не обнаружили наличие вируса в организме.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее инфекция начала распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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Случаи заражения были зафиксированы и в России. Заболевших обнаружили в Тюменской области и Забайкальском крае. В обоих случаях инфицированными оказались граждане КНР. Накануне, 10 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас их «готовят к выписке». При этом она добавила, что на данный момент более 20 тыс. человек в России все еще находятся под наблюдением специалистов из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции.
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Источник: РБК

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