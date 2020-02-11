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Избила ребенка ремнем за неправильное написание буквы приемная мать в Москве

10:15 11.02.2020 Фото: Barnaul.sm-news.ru
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Мальчик 7 лет пришел в школу с ссадинами и ушибами и рассказал, что приемная мама наказала его ремнем, после того как он не справился с домашним заданием.

Избила ребенка ремнем за неправильное написание буквы приемная мать в Москве
Мальчик получил серьезные травмы

Органы опеки Москвы проведут работу с приемной семьей, где мать наказала ремнём ребёнка за невыполнение домашнего задания, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.
Ранее, в СМИ появилась информация, что приемная мать избила ребёнка из-за неправильного написания буквы «Ж».

В департаменте сообщили, что 24 января специалистам соцзащиты из районного ОМВД поступила информация о возможном факте жестокого обращения с мальчиком семи лет, который пришел в школу с ссадинами и ушибами. После поступления жалобы сотрудники соцзащиты приехали по адресу проживания ребенка и увидели у него ссадины и ушибы. Мальчик рассказал, что приемная мама наказала его ремнем, после того как он не справился с домашним заданием.

«После случившегося психологом семейного центра была проведена первичная диагностика опекунов и ребенка. Результаты диагностики показали, что родители и мальчик привязаны друг к другу; мать и отец готовы и дальше заботиться, заниматься развитием ребёнка; в семье стабильные отношения; родители стремятся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. С приемными родителями запланирована более подробная и всесторонняя диагностика, на основании которой будет принято решение о возвращении мальчика в семью», — говорится в сообщении.

Сотрудники соцзащиты во время посещения ребенка вызвали скорую помощь, мальчика отправили в больницу, медработники не нашли основания для его госпитализации.
«Социальные работники снова посетили семью. Приемная мама подтвердила, что ударила ребенка ремнем за невыполнение домашнего задания. Женщина говорила, что впервые наказала мальчика и очень сожалеет о случившемся. Приемные родители написали заявление о временном помещении мальчика в учреждение соцзащиты», — добавили в департаменте, отметив, что с ребёнком работают психологи и педагоги.
В соцзащите уточнили, что приемные родители изъявили желание навещать ребенка.

Семья приехала в Москву в 2017 году из региона России, где взяла мальчика под опеку в 2016 году.

Отмечается, что сотрудники соцзащиты в прошлом году несколько раз навещали семью. У ребенка и приемных родителей были хорошие отношения. Ранее информация о фактах семейного неблагополучия и жестокого обращения в отношении мальчика не поступала. На учёте и социальном обслуживании семья не состояла, за помощью не обращалась.

«В отношении приемных родителей правоохранительными органами проводится проверка», — заключили в ведомстве.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Как накажут приемную мать?

Аноним, 11 февраля 2020 11:12
НВР:
Ремнем до синяков.
Аноним, 11 февраля 2020 11:15
НВР:
Никак.
Потом, когда она ребенка забьет насмерть, соцзащиту накажут рублей на 500.
У зоозащиты и её собак и то больше прав. Там сразу штраф или срок.

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