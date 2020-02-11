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Как получить место в детском саду, рассказал мэр Бердска

09:35 11.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы. 3-летнему бердчанину не дали место в детсаду, ссылаясь на отсутствие льготы. Глава города пригласил мать ребенка к себе на прием.

Как получить место в детском саду, рассказал мэр Бердска
Детский сад положен детям с 3 лет

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Вы их задали ему в конце 2019 года более ста.

— Скажите, пожалуйста, моему ребёнку три года и мы не можем попасть в садик, бьемся во все инстанции. Льгот нет у нас. Полноценная семья. Говорят — разводитесь и будет льгота. Как быть?

— Одно из приоритетных направлений деятельности администрации города – решение вопросов обеспечения детей дошкольного возраста достаточным количеством мест в детских садах. Публичная информация о приеме в детский сад, наличие мест, очередь вынесена на сайт МКУ «Управление образования и молодежной политики». Записаться на очередь, получить путевку в детский сад можно на сайте, через портал Госуслуг или в МКУ «УОиМП», по адресу ул. Горького, д. 7, кабинет 3. Если случилось недоразумение, ребенку уже есть 3 года, а Вам не было предложено место в дошкольной организации – обращайтесь к директору управления образования, заместителю главы администрации по социальной политике или приглашаю к себе на прием, вопрос будет решен, — ответил Евгений Шестернин.

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От редакции

Вы получили место в детский сад?

Мама, 11 февраля 2020 10:02
Подпись под первым фото: ДЕТСКИЙ АД положен детям с 3 лет
От редакции. Спасибо, исправили :)
Аноним, 11 февраля 2020 11:19
Описались по фрейду?!! Детский адик, так и есть, проверено мной лично в детстве!

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