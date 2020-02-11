В сексе с 9-классником подозревают учительницу в Астрахани

Следственные органы начали проверку.

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

В понедельник вечером на сайте «Астрахань FM» появилась информация, что в редакцию портала обратилась родительница одного из учеников СОШ №32, которая рассказала об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей. Как добавила собеседница, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней гуляет по школе.

«Начата проверка по публикации в СМИ», — сказали в пресс-службе.

Получить комментарий в региональном министерстве образования и науки, а также в СОШ №32 ТАСС пока не удалось.

Источник: ТАСС