На дерево загнала собака дальневосточного леопарда в Приморье

Собака жителя Приморья, приехавшего под Уссурийск на рыбалку, загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда, ученый отметил опасность такой ситуации для всех ее участников.
«На одном из деревьев был леопард, а Град стоял внизу и лаял. Леопард сидел, свесив лапки», — рассказал собеседник. Он вернулся к реке, где оставил телефон, чтобы снять леопарда на видео. Когда вернулся, зверь все еще был на дереве, а собака ждала его внизу. «В тот вечер собаку пришлось оставить возле дерева. Град не хотел уходить, но через несколько часов сам вернулся домой», — сказал собеседник. По его словам, жители Кроуновки никогда раньше не видели леопардов в этом районе.
Как рассказал РИА Новости замдиректора по науке нацпарка «Земля леопарда» Юрий Дарман, леопарды боятся собак, особенно молодые особи. «Поэтому во всем юго-западном Приморье запрещена охота с собаками — они загоняют зверя на дерево, потом охотник не может собак отозвать, боится и стреляет. С другой стороны, взрослые самцы леопарда умеют ловко есть собак. Так что на видео, вероятно, молодой малоопытный леопард, недавно расставшийся с матерью, ему 1,5-2 года. От человека он убежал бы, а от собаки не может — та быстро бегает», — сказал Дарман.
По его словам, ситуация — довольно опасная для всех участников. «Мы боремся, чтобы не было бродячих собак в лесах. В данном случае человек был на рыбалке и не был на территории нацпарка. Ему сложно что-то инкриминировать, но мог пострадать и сам человек, и леопард», — отметил ученый.
Он также рассказал, что встреча с леопардом в районе Кроуновки подтверждает тот факт, что вид расширяет ареал. Леопард уже появился в Пограничном районе, он идет не только в Китай, но и в Корею, на север, в сторону Ханки, и даже есть сведения, что уже перешел через Транссибирскую магистраль и появился возле Уссурийского заповедника.
«Там военно-охотничье хозяйство, неплохая плотность копытных. Охранная зона там уже создана. Сейчас речь идет о создании охранной зоны там, где ее еще нет», — добавил Дарман.
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В основном эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке «Земля леопарда». В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Источник: РИА Новости