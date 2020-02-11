На дерево загнала собака дальневосточного леопарда в Приморье



В 2018 году в нацпарке «Земля леопарда» зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.



Собака жителя Приморья, приехавшего под Уссурийск на рыбалку, загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда, ученый отметил опасность такой ситуации для всех ее участников.



Житель Приморья Иван Щербатюк опубликовал в соцсетях видео встречи с редкой кошкой в районе села Кроуновка. На нем видно, как леопард сидит на ветке дерева, на него лает пес. Щербатюк рассказал РИА Новости, что собака убежала, пока тот рыбачил, вскоре он услышал ее лай и пошел проверить, в чем дело.«На одном из деревьев был леопард, а Град стоял внизу и лаял. Леопард сидел, свесив лапки», — рассказал собеседник. Он вернулся к реке, где оставил телефон, чтобы снять леопарда на видео. Когда вернулся, зверь все еще был на дереве, а собака ждала его внизу. «В тот вечер собаку пришлось оставить возле дерева. Град не хотел уходить, но через несколько часов сам вернулся домой», — сказал собеседник. По его словам, жители Кроуновки никогда раньше не видели леопардов в этом районе.Как рассказал РИА Новости замдиректора по науке нацпарка «Земля леопарда» Юрий Дарман, леопарды боятся собак, особенно молодые особи. «Поэтому во всем юго-западном Приморье запрещена охота с собаками — они загоняют зверя на дерево, потом охотник не может собак отозвать, боится и стреляет. С другой стороны, взрослые самцы леопарда умеют ловко есть собак. Так что на видео, вероятно, молодой малоопытный леопард, недавно расставшийся с матерью, ему 1,5-2 года. От человека он убежал бы, а от собаки не может — та быстро бегает», — сказал Дарман.

По его словам, ситуация — довольно опасная для всех участников. «Мы боремся, чтобы не было бродячих собак в лесах. В данном случае человек был на рыбалке и не был на территории нацпарка. Ему сложно что-то инкриминировать, но мог пострадать и сам человек, и леопард», — отметил ученый.

Он также рассказал, что встреча с леопардом в районе Кроуновки подтверждает тот факт, что вид расширяет ареал. Леопард уже появился в Пограничном районе, он идет не только в Китай, но и в Корею, на север, в сторону Ханки, и даже есть сведения, что уже перешел через Транссибирскую магистраль и появился возле Уссурийского заповедника.

«Там военно-охотничье хозяйство, неплохая плотность копытных. Охранная зона там уже создана. Сейчас речь идет о создании охранной зоны там, где ее еще нет», — добавил Дарман.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В основном эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке «Земля леопарда». В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.

Источник: РИА Новости