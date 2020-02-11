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Наказывать арестом за семейные дебоши предложили в России

11:15 11.02.2020 Фото: Vybor.news
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Такая мера позволит «предупредить развитие домашнего дебоширства», которое рано или поздно заканчивается и побоями.

Наказывать арестом за семейные дебоши предложили в России
За домашнее насилие могут штрафовать или же посадить под арест

В России в скором времени могут начать наказывать за семейное дебоширство. По данным «Известий», в статью КОАП о мелком хулиганстве может быть внесена соответствующая поправка.

К семейному дебоширству планируют отнести любое «нарушение спокойствия граждан неуважительными действиями в их доме». Виновника предлагают либо штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, либо отправлять на исправительные работы, либо сажать под административный арест на знаменитые 15 суток. Авторы идеи убеждены, что норма будет регулировать громкие конфликты и позволит поставить на место человека, систематически бушующего дома.

«В целом сегодня ситуация такая, что если что-то происходит за закрытыми дверями, даже если происходит громко, сопровождаясь нецензурной бранью, какими-то разрушениями в квартире, то это как бы остается вне поля зрения правоохранительных органов и очень сложно как-то наказать, привести в чувства человека, который осуществляет такие действия», — считает первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю ОП РФ Артем Кирьянов.

По его словам, эта мера позволит «предупредить развитие домашнего дебоширства», которое рано или поздно заканчивается и побоями, и нанесением телесных повреждений».

Адвокат Мария Ярмуш также уверена, что данная инициатива нужна для общества. А предложенные штрафы заставят дебошира «задуматься над тем, нужно ли ему скандалить у себя в квартире».

Источник: РЕН ТВ

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