Коварные гормоны. Где собирают на теле жир инсулин, пролактин и кортизол?

Жир для организма — запас источника энергии

Жировые отложения — то, с чем люди вынуждены бороться все время. Они переживают, если где-то такие накопления начинают выпячиваться. При этом, как отмечают специалисты, для каждого человека характерно то или иное количество жира, а также есть и стандартные зоны, где он накапливается чаще и больше всего — например, у женщин это бедра и живот.

Жир для организма — запас источника энергии. Но чтобы не было переизбытка в одном месте, тело откладывает избытки, полученные в процессе переваривания пищи, по телу. Специалисты отмечают, что есть три типа жира:

подкожный;



висцеральный;внутримышечный.Первый вариант при физнагрузках уходит первым. Второй — отложения вокруг внутренних органов, вследствие чего считается достаточно опасным. Третий вариант — жир, откладывающийся внутри волокон мышц, распространен реже.Именно подкожный жир распределяется по организму при различных сбоях в работе организма. Многие стремятся списать накопление отложений на гормональные сбои. При этом не все знают, какой гормон где может спровоцировать отложения — а связь есть. О том, какие гормоны где откладывают жировые накопления в организме, АиФ.ru рассказала гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова.

Жировая ткань

В организме человека два вида жировой ткани: белая и бурая. У взрослого человека основная масса жира представлена белой жировой тканью. В небольшом количестве она необходима, т. к. выполняет опорную и защитную функцию для тканей и органов.

Эволюционно жировая ткань предназначалась для поддержания тепла и обеспечения стратегических запасов на случай длительного отсутствия пищи. В современном мире человек скорее страдает от перегрева и переизбытка пищи. В наших квартирах круглый год жарко, у всех есть теплая одежда и горячая еда, поэтому организм не может потратить ни грамма для поддержания тепла. И количество потребленной с пищей энергии у большинства людей преобладает над энергетическими тратами. Поэтому в современном мире жировая ткань — накопитель, куда организм с утра до вечера «расталкивает» все лишнее, что мы съели, чтобы защитить организм от серьезных метаболических проблем.

Бурая жировая ткань, напротив, активно потребляет энергию, вызывая расщепление жиров. Но только в двух случаях — переохлаждении и регулярных физических нагрузках. При этих условиях происходит трансформация белой жировой ткани в бурую и активация расщепления жира.

Бурая жировая ткань располагается в области шеи, верхней части спины, подмышечных впадинах и вокруг активно кровоснабжаемых органов. Чем больше ее количество, тем выше основной обмен — количество энергии, потребляемой в покое. Белая жировая ткань у разных людей откладывается по-разному.

Гормональные отложения

Есть конституциональный жир, обусловленный больше генетическими особенностями. Например, к такому жиру относится отложения жира в области бедер и ягодиц у женщин, так называемые галифе и «попины уши». Отложение этого жира стимулируется гормонами эстрогенами, но только у предрасположенных к этому женщин. Этот жир не несет никакой метаболической опасности и уходит в последнюю очередь, в случае полного истощения жирового депо.

Отложение жира в верхней половине туловища — на лице, руках и верхнем плечевом поясе — может быть связано с избытком в организме гормонов надпочечника — кортизола. Чаще всего такой тип связан с развитием болезни, синдромом Иценко — Кушинга или длительным приемом глюкокортикостероидов.

Отложение жира в области молочных желез, в том числе у мужчин с формированием гинекомастии, часто связано с избытком в организме гормона пролактина, вырабатываемого в гипофизе. Причиной может быть либо патологический процесс в гипофизе, либо другие причины, вызывающие повышение гормона — хронический стресс, травма груди и т. д.

Равномерная прибавка массы тела, сочетающаяся с отечностью, преимущественно в области лица и конечностей, часто возникает при гипотиреозе — дефиците гормонов щитовидной железы. Такой дефицит часто возникает вследствие недостаточного поступления йода в организм или при заболеваниях щитовидной железы, например аутоиммунном тиреоидите.

Самым распространенным видом ожирения в современном мире является абдоминальное ожирение, при котором жир откладывается преимущественно на животе и боках, формируя своеобразный «спасательный круг» или «пивной живот». Такой вариант отложения жира свидетельствует о нарушении обмена углеводов в организме и связан с гормоном инсулином. Причем данная ситуация может встречаться у мужчин и женщин с нормальным индексом массы тела. Поэтому для диагностики подобного варианта ожирения используется измерение окружности талии. В норме у мужчин талия не должна быть больше 93 см, а у женщин — 79 см. Как правило, в этом случае имеет место инсулинорезистентность, когда ткани теряют чувствительность к инсулину. При этом все, что вы съели, преобразуется в жир, а клетки все время остаются полуголодными, требуя снова поесть. Такая ситуация провоцирует неадекватную прибавку веса даже при соблюдении диеты и физических нагрузках. Разорвать порочный круг возможно при резком ограничении количества потребляемых углеводов и регулярной физической нагрузке.

Кроме того, развитие инсулинорезистентности провоцируется дефицитом половых гормонов (эстрогены, тестостерон), витаминов, прежде всего витамина Д, и микроэлементов (цинка, хрома и др.).

Снижение уровня половых гормонов провоцирует развитие инсулинорезистентности, а инсулинорезистентность, в свою очередь, нарушает баланс половых гормонов. Избыток инсулина блокирует овуляторную функцию яичника, угнетая образование прогестерона и провоцируя развитие гормонозависимых заболеваний: миомы матки, эндометриоза, полипов и гиперплазии эндометрия. А из тестостерона в жировой ткани на животе образуется много эстрона. У мужчин в результате развивается преобладание эстрогенов над тестостероном: изменяется фигура, нарушается потенция, повышается риск рака простаты. У женщин же усугубляется преобладание эстрогенов над прогестероном, что может, помимо уже перечисленных гормонозависимых заболеваний, привести к развитию рака матки и молочной железы.

Поэтому стоит сдать анализы, чтобы определить внутренние проблемы. Особенно актуально это для тех, кто старается, но никак не может похудеть. При коррекции специальными препаратами ситуация вполне может сдвинуться с места.

Источник: АиФ