Коленями на сухие макароны ставил отец-изверг сына за проступки в Перми

При этом отчим лишал пасынка возможности сходить в туалет и постоянно избивал его.

Отца осудили

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Пермского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г» , «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки).

Следствием и судом установлено, что с начала марта 2016 года по сентябрь 2019 года в своей квартире обвиняемый систематически с применением пытки причинял физические и психические страдания своему пасынку 2012 года рождения. Он ставил ребенка на длительное время в угол на колени на сухие макаронные изделия, которые, ломаясь, причиняли мальчику мучительную боль. При этом отчим лишал пасынка возможности сходить в туалет и постоянно избивал его. В ходе предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Следственный комитет РФ