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По завышенной цене поставить прибор в институт СО РАН пытался замдиректора в Новосибирске

11:45 11.02.2020 Фото: 123ru.net
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Задержан 37-летний директор «Института горного дела» СО РАН.

По завышенной цене поставить прибор в институт СО РАН пытался замдиректора в Новосибирске
Теперь руководителей института ждет суд

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в 2017 году заместитель директора «Института горного дела им. Г.А. Чинакала» СО РАН вышел с инициативой к руководству института о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тыс. рублей за счет денежных средств научного гранта при этом осознавая, что стоимость системы завышена.

Измерительная система телеинспекции была приобретена за 288 тыс. рублей и поставлена в институт на основании заключенного договора за 700 тыс. рублей. Таким образом стоимость измерительной системы необоснованно завышена более чем на 400 тыс. рублей.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор «Института горного дела» СО РАН и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института задержаны за совершение хищения бюджетных денежных средств, находятся под стражей и им предъявлены обвинения по ч. 3 ст.159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник:Следственный комитет по Новосибирской области

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