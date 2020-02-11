11.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Застряли со сломанным снегоходом на Обском море рыбаки Бердска. Их спасли на «Пиранье»

10:30 11.02.2020, Марина Волкова Фото: МЧС НСО
0

Рыбаки сообщили свои координаты поисково-спасательному отряду. Подойдя на аэролодке, спасатели доставили молодых людей на берег.

Застряли со сломанным снегоходом на Обском море рыбаки Бердска. Их спасли на Пиранье
Зимой спасателем нередко приходится выручать рыбаков, попавших в беду на акватории Обского моря

Сломался двигатель снегохода, у возвращавшихся с рыбалки двоих молодых бердчан, 9 февраля. Исправить его, находясь на льду Новосибирского водохранилища в пяти километрах от берега, они не смогли и вызвали спасателей бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

— На место – в район Боровских островов выехали три спасателя на аэролодке «Пиранья». Пострадавшие и замерзающие снегоходчики сообщили свои координаты. Найти обозначенное место спасателям не составило труда. Их доставили на берег совхоза Морской, медицинская помощь не понадобилась, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева сегодня, 11 февраля.

стоит отметить, что клич о помощи поступил в 9 вечера, а уже в в полночь спасатели вернулись на базу ПСО.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оперативно сработали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Две лишние груди удалил хирург девушке в Англии
12:00 11-02-2020
Две лишние груди удалил хирург девушке в Англии
БердскИщут вторые сутки: Подозревают амнезию у пропавшей 64-летней Надежды Дрючиной из Искитимского района
11:58 11-02-2020
Ищут вторые сутки: Подозревают амнезию у пропавшей 64-летней Надежды Дрючиной из Искитимского района
По завышенной цене поставить прибор в институт СО РАН пытался замдиректора в Новосибирске
11:45 11-02-2020
По завышенной цене поставить прибор в институт СО РАН пытался замдиректора в Новосибирске
Бердск"Мы не сохатим": Требует проверять график движения маршруток депутат и директор ПАТП в Бердске 1
11:36 11-02-2020
Коленями на сухие макароны ставил отец-изверг сына за проступки в Перми
11:30 11-02-2020
Коленями на сухие макароны ставил отец-изверг сына за проступки в Перми
Наказывать арестом за семейные дебоши предложили в России
11:15 11-02-2020
Наказывать арестом за семейные дебоши предложили в России
Китайцы попросили помощи в борьбе с коронавирусом у ученых Новосибирска
11:12 11-02-2020
Китайцы попросили помощи в борьбе с коронавирусом у ученых Новосибирска
На дерево загнала собака дальневосточного леопарда в Приморье
11:00 11-02-2020
На дерево загнала собака дальневосточного леопарда в Приморье
Экстренно вернулся вылетевший в Москву Boeing из Новосибирска
10:56 11-02-2020
Экстренно вернулся вылетевший в Москву Boeing из Новосибирска
"Тихими алкоголиками" назвала треть населения России главный нарколог Минздрава 1
10:51 11-02-2020