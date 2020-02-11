Застряли со сломанным снегоходом на Обском море рыбаки Бердска. Их спасли на «Пиранье»

Рыбаки сообщили свои координаты поисково-спасательному отряду. Подойдя на аэролодке, спасатели доставили молодых людей на берег.

Зимой спасателем нередко приходится выручать рыбаков, попавших в беду на акватории Обского моря

Сломался двигатель снегохода, у возвращавшихся с рыбалки двоих молодых бердчан, 9 февраля. Исправить его, находясь на льду Новосибирского водохранилища в пяти километрах от берега, они не смогли и вызвали спасателей бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

— На место – в район Боровских островов выехали три спасателя на аэролодке «Пиранья». Пострадавшие и замерзающие снегоходчики сообщили свои координаты. Найти обозначенное место спасателям не составило труда. Их доставили на берег совхоза Морской, медицинская помощь не понадобилась, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева сегодня, 11 февраля.

стоит отметить, что клич о помощи поступил в 9 вечера, а уже в в полночь спасатели вернулись на базу ПСО.