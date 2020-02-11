Угрожал самоубийством закрывшийся в ванной 46-летний житель Бердска

Закрылся в ванной комнате и угрожал расправиться со своей жизнью 46-летний житель Бердска. Такое сообщение поступило от его сына в полицию и бердский ПСО днем 10 февраля. Инцидент произошел в Микрорайоне Бердска.
— Мужчина закрылся в ванной и угрожал покончить жизнь самоубийством. Спасатели при помощи оси деблокировали дверь. Мужчина обнаружен в состоянии психического возбуждения суицидальной направленности. Он передан сотрудникам полиции и скорой помощи, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева сегодня, 11 февраля.
Если ему реально не поможет психолог, грамотно разобравшись и разжевав проблему самоубийце, именно проблему , а не следствие, то будет как с крановщиком. Которого с крана сняли в Бердске и резко забыли, никто не захотел вникать в его жизнь, а тем более помочь ему разложить всё по полочкам, результат , человек мёртв и никто не наказан за халатность! Всем плевать на всех, их хата с краю, отношение к работе формальное...