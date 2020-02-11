Угрожал самоубийством закрывшийся в ванной 46-летний житель Бердска

Сын, который стал очевидцем угроз, вызвал на помощь полицию, спасателей и «скорую». Угрожавшего собственной расправой передали медикам в состоянии психического возбуждения суицидальной направленности.

Закрывшись в ванной. мужчина угрожал самоубийством

Закрылся в ванной комнате и угрожал расправиться со своей жизнью 46-летний житель Бердска. Такое сообщение поступило от его сына в полицию и бердский ПСО днем 10 февраля. Инцидент произошел в Микрорайоне Бердска.

— Мужчина закрылся в ванной и угрожал покончить жизнь самоубийством. Спасатели при помощи оси деблокировали дверь. Мужчина обнаружен в состоянии психического возбуждения суицидальной направленности. Он передан сотрудникам полиции и скорой помощи, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева сегодня, 11 февраля.