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Угрожал самоубийством закрывшийся в ванной 46-летний житель Бердска

10:19 11.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Сын, который стал очевидцем угроз, вызвал на помощь полицию, спасателей и «скорую». Угрожавшего собственной расправой передали медикам в состоянии психического возбуждения суицидальной направленности.

Угрожал самоубийством закрывшийся в ванной 46 летний житель Бердска
Закрывшись в ванной. мужчина угрожал самоубийством

Закрылся в ванной комнате и угрожал расправиться со своей жизнью 46-летний житель Бердска. Такое сообщение поступило от его сына в полицию и бердский ПСО днем 10 февраля. Инцидент произошел в Микрорайоне Бердска.

— Мужчина закрылся в ванной и угрожал покончить жизнь самоубийством. Спасатели при помощи оси деблокировали дверь. Мужчина обнаружен в состоянии психического возбуждения суицидальной направленности. Он передан сотрудникам полиции и скорой помощи, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева сегодня, 11 февраля.

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От редакции

Трудно жить?

Аноним, 11 февраля 2020 11:16
НВР:
Если ему реально не поможет психолог, грамотно разобравшись и разжевав проблему самоубийце, именно проблему , а не следствие, то будет как с крановщиком. Которого с крана сняли в Бердске и резко забыли, никто не захотел вникать в его жизнь, а тем более помочь ему разложить всё по полочкам, результат , человек мёртв и никто не наказан за халатность! Всем плевать на всех, их хата с краю, отношение к работе формальное...

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