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Общество / Стиль жизни

Правда ли, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам?

13:15 11.02.2020 Фото: pixabay.com
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В начале жизни сон у людей более длинный, но к пубертатному периоду вырабатывается стабильная длительность сна, и она потом в течение жизни не меняется.

Правда ли, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам?
Женщинам требуется более длительный сон, чем мужчинам

Исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине (США) пришли к выводу, что женщины в среднем нуждаются в большем количестве сна, чем мужчины. В ходе эксперимента выяснилось, что представительницы прекрасного пола больше страдали, если не высыпались. После пробуждения они испытывали депрессию, были более раздраженными и сердитыми. Ученые считают, что это связано с тем, что женский мозг в течение дня тратит больше энергии, чем мужской, так как часто работает в режиме многозадачности. Поэтому мозгу женщины требуется больше времени на восстановление, и, следовательно, больше сна.
Между тем, по словам президента Российского общества сомнологов, доктора медицинских наук, профессора Романа Бузунова, выводы исследования не могут применяться ко всем женщинам и всем мужчинам. «Считается, что человеку нужно спасть в среднем 7–9 часов — неважно, мужчине или женщине. Но статистика — вещь усредненная. Индивидуальные нормы сна варьируются от 4 до 12 часов. Есть и длинноспящие мужчины, и короткоспящие женщины», — отмечает эксперт.

От чего зависит продолжительность сна?

«Продолжительность сна — это такой же генетически определенный параметр, как рост человека или цвет глаз, — поясняет сомнолог. — В начале жизни сон у людей более длинный, но к пубертатному периоду вырабатывается стабильная длительность сна, и она потом в течение жизни не меняется. Есть мнение, что пожилые спят меньше, но это не так. Они хуже спят, хуже воспринимают сон, и им кажется, что они меньше спят».

Также в течение жизни режим сна может меняться. «Когда люди молоды, они в основном совы, у них биологические часы отстают. А с возрастом эти часы ускоряются, и пожилые чаще становятся жаворонками: им легче раньше лечь и раньше встать», — говорит Бузунов.

Источник: АиФ

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