Две лишние груди удалил хирург девушке в Англии

Вырост размером с теннисный мяч Фиби Эллис обнаружила у себя под мышкой впервые в возрасте 12 лет.

После того, как на 21-й день рождения ей пришло письмо с отказом от бесплатной операции, Фиби решилась обратиться к частному доктору Аамеру Хану.

Две лишние груди удалили хирурги жительнице города Хитчин, графство Хартфордшир, Великобритания. Об этом сообщает издание The Mirror.

Вырост размером с теннисный мяч Фиби Эллис обнаружила у себя под мышкой впервые в возрасте 12 лет. В 15 лет во второй подмышечной впадине появился второй нарост. При этом образования болели всегда, когда у девушки начинались менструации.

Эллис несколько раз обращалась к врачам, однако они не могли поставить диагноз и не проводили никаких ультразвуковых исследований, дабы установить природу наростов. При этом возможное удаление образований признавали косметической операцией и бесплатно ее делать не хотели.

Фиби стеснялась своего тела, не ходила купаться, у нее были проблемы во взаимоотношениях с мужчинами. Она старалась скрывать верхнюю часть тела за мешковатыми футболками, ставшими основным элементом ее гардероба.

В результате родители девушки, наблюдая за ее страданиями, решили ей помочь и накопили денег на платную операцию. После того, как на 21-й день рождения ей пришло письмо с отказом от бесплатной операции, Фиби решилась обратиться к частному доктору Аамеру Хану.

В результате Хан обнаружил у Эллис добавочную подмышечную ткань подкожной железы. подобное отклонение встречается у 2-6% женщин. Аномалия представляет собой дополнительную ткань груди и подмышечного жира с собственной протоковой системой. На этих образованиях даже могут фомрироваться дополнительные соски.

Хирург удалил образования. У девушки остались шрамы, но она счастлива, ее жизнь изменилась в лучшую сторону. И теперь Эллис хочет помочь таким же, как она, женщинам не чувствовать себя одинокими.

Источник: РЕН ТВ