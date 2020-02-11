Варикоз: 10 способов побороть варикозное расширение вен

Описанные в нашем материале средства помогают бороться не только с варикозными венами, но и с паучьими. Хотя эти консервативные методы лечения не могут полностью устранить варикозное расширение вен, они могут обеспечить купирование симптомов.

Спорт помогает сохранять здоровье

Варикозное расширение вен очень распространенная проблема, она встречается у каждой третьей женщины. К сожалению, медицинские и хирургические методы лечения варикоза достаточно дорогие. Поэтому для начала можно попробовать некоторые домашние средства, которые уменьшают видимость выступивших вен.

Описанные в нашем материале средства помогают бороться не только с варикозными венами, но и с паучьими. Хотя эти консервативные методы лечения не могут полностью устранить варикозное расширение вен, они могут обеспечить купирование симптомов. Для удаления варикозного расширения вен стоит воспользоваться эндоваскулярной лазерной коагуляцией (ЭВЛК), которая, по мнению специалистов клиники «МЕД СИТИ» в Киеве, является практически не травматической и безболезненной по сравнению с хирургическим методом.

Эфирные масла



Массажная терапия не может вылечить варикозное расширение вен, но может улучшить кровообращение в мышцах ног и уменьшить отек и дискомфорт, связанные с этим состоянием. Некоторые массажисты используют эфирное масло, чтобы повысить пользу массажной терапии. Масла ладана, ромашки, шалфея, герани, лимона, лаванды и кипариса помогают уменьшить воспаление, улучшить кровообращение и уменьшить отеки.

Упражнения

Физическая активность стимулирует движение крови по венам, улучшая общий мышечный тонус и нормализуя кровообращение. Рекомендуется выполнять 150 минут упражнений умеренной интенсивности еженедельно.

Ходьба и езда на велосипеде обеспечивают движения ног, которые поддерживают здоровье вен. Кроме того, лучше носить обувь на низком каблуке, которая плотно прилегает к стопе и лодыжке, что повышает мышечный тонус в икроножных мышцах и способствует улучшению кровообращения. Если вам предстоит долгий перелет, вставайте каждые пару часов и прогуливайтесь в проходе. Этого же правила придерживайтесь на работе.

Витамины

Некоторые витаминов поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, что может помочь снизить риск развития варикозного расширения вен или уменьшить симптомы. Исследования связывают низкий уровень витамина К с нарушениями кровообращения и кальцификацией вен, вызванной возрастом и способствующей варикозному расширению вен.

Витамин С играет важную роль в выработке коллагена и эластина — белков, которые влияют на эластичность вен. Витамин Е является сильным антиоксидантом, предотвращающим повреждение клеток крови свободными радикалами. Витамины B-3, B-12 и фолиевая кислота способствуют здоровому кровообращению. Удостоверьтесь, что вы получаете достаточное количество этих витаминов из пищи или растительных добавок.

Конский каштан

Вместо того, чтобы принимать лекарства от косметической проблемы, обратите внимание на конский каштан (Aesculus hippocastanum). Семена и листья конского каштана являются природным средством от проблем с кровообращением, включая варикозное расширение вен.

Исследования показали, что эта трава способствует здоровому кровообращению и уменьшает системное покраснение и отечность. Ученые считают, что конский каштан может «запечатывать» протекающие или воспаленные капилляры, улучшать эластичность стенок вен и способствуя нормальной плотности крови.

Питание

Запор и напряжение при движении кишечника создают повышенное давление на вены и кровеносные сосуды по всему телу, а не только в прямой кишке. Диета с высоким содержанием клетчатки может предотвратить запор и не допустить ухудшения или проявления варикозных вен, в том числе геморроя — выпуклые вены в анусе.

Пейте много воды, чтобы поддерживать уровень гидратации и предотвращать запоры, геморрой и варикозное расширение вен. Ешьте продукты, богатые флавоноидами, также называемыми биофлавоноидами (ягоды, цитрусовые, брюссельская капуста, сладкий перец, кайенский перец и зеленый чай). Они приносят много пользы организму, включая улучшение кровообращения, снижение артериального давления и расслабление кровеносных сосудов.

Некоторые специалисты рекомендуют принимать рыбий жир, но вы можете получить омега-3 жирные кислоты из растительных источников (масло водорослей или льняное масло). Омега-3 улучшают эластичность кровеносных сосудов.

Компрессионные чулки

Существует три вида компрессионного белья. Колготки предлагают самый низкий уровень поддержки. Чулки обеспечивают более высокий уровень компрессии. Самые «сильные» компрессионные чулки доступны по рецепту и требуют специальной примерки.

Компрессионное белье поддерживает здоровое кровообращение. Обычно его носят целый день, снимая перед сном. Спать в них нельзя, так как это может привести к снижению и сокращению кровообращения в ногах из-за того, что вы не двигаетесь.

Поднятие ног

Эксперты рекомендуют поднимать ноги на 15-30 сантиметром над уровнем сердца, чтобы уменьшить симптомы варикозного расширения вен. Это не только приятно, но и уменьшает силу тяжести, которая постоянно давит на мышцы, вены и кровообращение. Сидя или лежа, положите пару подушек под ноги, чтобы поднять их. Вы или ваш партнер также можете массировать ноги во время отдыха.

Экстракт сосновой коры

Экстракт сосновой коры — еще одно растительное лекарственное средство, которое может помочь при судорогах и отеках, связанных с варикозным расширением вен. В одном исследовании сравнивалось влияние экстракта сосновой коры и компрессионного белья на варикозное расширение вен у родивших женщин. Через шесть месяцев у женщин, принимающих экстракт, стало меньше варикозных вен, меньше сосудистых звездочек и меньше неприятных симптомов, в отличие от тех, кто использовал компрессионное белье — и эти положительные изменения сохранялись в течение 12 месяцев.

Гамамелис

Ведьмин орех, как его еще называют — это жидкое вяжущее средство, изготовленное из веток, листьев и коры растения Hamamelis virginiana. В гамамелисе содержатся дубильные вещества и эфирные масла, которые тонизируют и успокаивают кожу и помогают сужать кровеносные сосуды.

Средство следует применять местно. Для облегчения ощущения дискомфорта, зуда и припухлости тщательно смочите мочалку в растворе и положите ее на область, вызывающую беспокойство. Или попробуйте добавить от 1/2 до 1 чашки ведьминого ореха в теплую ванну и погрузить в нее ваши ноги.

Травяные добавки

Некоторые травяные добавки способствуют здоровому кровообращению. Помимо гамамелиса, конского каштана и экстракта сосновой коры, готу кола (Centella Asiatica) является еще одной добавкой, улучшающей здоровье вен.

Главное помните, что средства народной медицины могут быть действенными, но только на самых ранних стадиях болезни, а также при использовании в составе комплексного лечения. И не забывайте, что для профилактики варикоза необходимо регулярно ходить пешком, плавать и кататься на велосипеде. Перед лечением всегда обращайтесь к врачу!

Источник: hochu.ua