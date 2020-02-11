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«Мы не сохатим»: Требует проверять график движения маршруток депутат и директор ПАТП в Бердске

11:36 11.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин инициировал проверку муниципальных автобусов. Однако Елена Бороздина предлагает сделать «все по-честному». По ее словам, лишь 10% общественного транспорта принадлежит ПАТП.

Мы не сохатим: Требует проверять график движения маршруток депутат и директор ПАТП в Бердске
Власть Бердска предложила проверять лишь муниципальные автобусы

Поручил проверить муниципальный транспорт глава Бердска Евгений Шестернин отделу транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации. При этом, депутатом округов он предложил присоединиться к проверке. Народные избранники, входящие в комитет по ЖКХ, транспорту и городскому хозяйству, обсудили инициативу 6 февраля.

Стоит отметить, что в состав комитета входит депутат, а также директор муниципального АТП Бердска Елена Бороздина.

— И что самое интересное, график проверок касается только муниципального транспорта. Мне не жалко, ребят, это все, наверное, правильно. Тем более, если учесть, что из 138 машин — 23 муниципальных автобуса. Я считаю, что помимо муниципальных автобусов, проверка должна коснуться и частных перевозчиков. Как в вечернее время у нас перевозчики работают? Никак — могу сказать, — заявила Елена Бороздина.

Депутат отметила, а ее коллеги присоединились, что после 8 часов вечера уехать на маршрутках очень сложно. При этом днем транспорт частных перевозчиков отстаивается на вокзале по 10-12 штук, в ожидании полной наполняемости.

Член общественной палаты Дмитрий Дорофеев, напомнил свой опыт проверки общественного транспорта, которая не выявили никаких строгих нарушений. Но все же общественник уверен — в этом вопросе должен быть дифференцированный подход.

Народные избранники бурно обсуждали инициативу главы, предлагали разработать четкий алгоритм реализации задуманного.

— Здесь может быть единственный «затык» — если у нас четко расписан график — время отъезда от конечной до начальной остановки, то у частных перевозчиков графика движения нет. У них указан выезд и интервал движения. Можно, например, приехать на вокзал и переписать все номера машин определенного маршрута. А потом эту информацию передать в транспортный отдел, потому что они знают, сколько машин должно ходить по этому маршруту ежедневно. Как правило, опыт показывает следующее — если должно ходить десять машин, то по факту бывает всего пять. Это говорит о том, что перевозчик не выполняет условия контракта, — парировала Елена Бороздина.

Депутаты приняли решение, запросить информацию о том, с какого времени каждый маршрут выходит на линию, а главное, во сколько он его завершает. А депутаты в свою очередь, выйдут в вечерний рейд на проверку.

— На нас жалоб нет, мы не «сохатим» графики. У нас 100% выполнение рейсов. Если нет объективных причин, которые могут затянуть график — пробка, уборка дорог техникой, ДТП. Проверка — хорошая вещь, но нужно проверять всех. Если мы хотим по-честному, — резюмировала начальник бердского ПАТП.

Стоит отметить, что доля муниципального общественного транспорта в Бердске составляет лишь 10%.

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От редакции

Кто хуже ездит - маршрутки или автобусы?

Аноним, 11 февраля 2020 11:51
Автобусы ходят отвратительно.Не далее как в воскресенье,не могли уехать с БДО на 17 часов.Туда автобус прошел,а обратно ,якобы забуксовал.На 1 маршруте вместо 10 минут ждем 20-30 минут и постоянное вранье от руководства,чсто все хорошо и пассажиры говорят не правду.Пусть сначала наведет порядок у себя на предприятии,а потом лезет в работу маршруток.По крайней мере маршрутку не ждешь 20 минут,а 4-5

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