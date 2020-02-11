Экстренно вернулся вылетевший в Москву Boeing из Новосибирска

Самолет вернулся из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что лайнер вернулся по решению экипажа. Он сел в аэропорту в 09:30 по местному времени (05:30 мск). В пресс-службе не назвали причины возвращения самолета.

По данным источника «Интерфакс-Сибирь», причиной стало срабатывание датчика технической неисправности. Собеседник отметил, что в самолете находились 132 пассажира. По его словам, посадка лайнера прошла благополучно.

Накануне самолет авиакомпании Nordstar вернулся в аэропорт Красноярска из-за технических проблем. Лайнер направлялся в Москву. В пресс-службе красноярского аэропорта отмечали, что у самолета не убрались закрылки. На борту воздушного судна находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

Источник: РБК