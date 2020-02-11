41 116 рублей — средняя заработная плата учителя за 2019 год

В эту цифру включены все школы: и федерального, и регионального, и муниципального подчинения. В тех школах, которые подчинены напрямую регионам или федеральным ведомствам, зарплаты все-таки выше. У «муниципалов» средняя зарплата чуть ниже — около 35 тысяч рублей.

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В 2019 году средняя зарплата педагога общего образования — то есть школьного учителя — составила в России в среднем 41 116 рублей. Таковы данные мониторинга Росстата, опубликованные на сайте службы.

Правда, есть нюансы. 41 тысяча — это средняя «температура по больнице». В эту цифру включены все школы: и федерального, и регионального, и муниципального подчинения. В тех школах, которые подчинены напрямую регионам или федеральным ведомствам, зарплаты все-таки выше. У «муниципалов» средняя зарплата чуть ниже — около 35 тысяч рублей.

Если смотреть по регионам, то самые высокие зарплаты — у педагогов на Чукотке. Там получают в среднем 100 тысяч и 500 рублей. В Москве — чуть меньше: 97 595 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе зарплата учителя — более 94 тысячи рублей.

Где зарплаты оказались самыми маленькими? Например, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании средняя зарплата учителя меньше 23 тысяч рублей. Ивановская область — 24 679 рублей.

Источник: РГ