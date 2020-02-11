Аномальные космические сигналы поступают на землю каждые 16 дней

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Международная команда астрономов впервые обнаружила так называемый быстрый радиовсплеск (FRB), который повторяется на основе регулярного цикла. Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.

Исследование доступно на сайте препринтов arXiv, а коротко с ним можно ознакомиться на Science Alert. Речь идет об одном из тех загадочных сигналов, которые астрономы фиксируют уже несколько лет. Они получили общее название Fast radio burst (FRB).

Это чрезвычайно мощные вспышки излучения в радиочастотном спектре, которые длятся не более нескольких миллисекунд. Несмотря на столь краткое время жизни, они способны испустить столько же энергии, сколько и сотни миллионов Солнц.

До последнего времени считалось, что эти сигналы, как правило, уникальны и, «вспыхнув» один раз, никогда не повторяются. Из более 150 известных FRB только 10 были повторными. Поэтому ученым лишь несколько раз удалось проследить их вплоть до потенциального источника — галактик, расположенных в глубоком космосе.

Одним из них является аномальный сигнал под названием FRB 180916.J0158+65, который описывается в новом исследовании. Он странным образом следует определенному циклу. Как установили астрономы, в течение четырех дней подряд неизвестный источник каждый час испускает один или два таких всплеска, а затем утихает на 12 дней.

Каждая повторная вспышка оказывается слабее предыдущей. Через 12 дней все повторяется снова. В среднем цикл составляет 16,35 суток. Подсчитать интервалы помогли наблюдения, которые проводились при помощи обсерватории, расположенной в Канаде, на протяжении 409 дней.

Объяснить феномен ученые попытались при помощи компьютерного моделирования. В своей статье они отмечают, что другими космическими объектами, демонстрирующими периодичность, как правило, являются бинарные системы — звезды и черные дыры.

По их мнению, 16,35-дневный период может являться орбитальным периодом некоего объекта. При этом лишь частью своей орбиты он обращен к Земле. Ученые подсчитали, что данный объект расположен на окраине спиральной галактики на расстоянии 500 миллионов световых лет от нас, в звездообразующей области.

Это означает, что данный объект не может быть сверхмассивной черной дырой. Однако ученые не исключают, что им может оказаться черная дыра с массой звезды.

Стабильно повторяющийся цикл может быть объяснен, например, гравитационным влиянием какого-то соседнего объекта. По другой версии, сигналы FRB могут периодически блокироваться под влиянием приливных сил черной дыры.

Есть также мнение, что источником аномального FRB может оказаться одиночный объект, такой как рентгеновский пульсар. Но это объяснение почти не согласуется с полученными данными.

Подобные объекты являются источниками переменного рентгеновского излучения, приходящего на Землю в виде периодически повторяющихся импульсов. Однако ни один из известных науке пульсаров не «работает» по такому длительному циклу, как в случае с описанным сигналом.

Источник: РГ