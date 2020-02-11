Ищут вторые сутки: Подозревают амнезию у пропавшей 64-летней Надежды Дрючиной из Искитимского района

Пенсионерка вышла из дома 9 февраля и не вернулась. Знакомые пропавшей женщины видели ее в электричке по пути в Новосибирск.

Надежда Дрючина вышла из дома 9 февраля

Вышла из дома и пропала Надежда Дрючина 9 февраля из поселка Ложок Искитимского района. С просьбой о помощи в «Курьер. Среда. Бердск” обратилась ее родная сестра Валентина. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 февраля, родственники пропавшей, надежду Владимировну видели 10 февраля в электричке по пути в Новосибирск:

— Ее видела подруга, передала информацию дочери. говорит, что была в здравом уме, понимала, кто она и куда едет. Теперь ориентир поиска — Новосибирск. У нас появилась информация о возможной наследственной амнезии.

Напомним, надежда Дрючина ушла из дома после 12 дня. Женщина не взяла с собой телефон. Родные не могли найти ее больше сутки, поэтому попросили о помощи полицейских.

— Ее объявили в розыск. Догадок нет, где она может быть. Ее звать Надежда Владимировна Дрючина. Она живет в Ложках. Ее потеряла племянница, я уже ездила к сестре домой. Там никого нет. Уже все морги и больницы обзвонили – Бердска, Новосибирска, Искитимского района. Она вышла из дома: куда и зачем – неизвестно. Взяла с собой только таблетки и тонометр. Мы все в шоке, – рассказала сайту “Весь Искитим” родная сестра пропавшей Валентина 10 февраля.

Надежде Владимировне Дрючиной 64 года. Она ушла из дома 9 февраля в черном кожаном пальто, полусапожках. С собой был небольшой рюкзачок небольшой, через плечо дамская сумка. Если вам что-либо известно о местонахождении Надежды Дрючиной, обратитесь по номеру телефона – 8923-230-53-78.