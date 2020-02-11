Отдали 300 метров дороги стоимостью 1 рубль по ул. Горького с кольцом у вокзала УКСу Бердска

Новым постановлением мэр исправил техническую ошибку. В администрации начали проектировать территорию для сооружения новой транспортной развязки рядом со строящимся вокзальным комплектом.

Магистральная дорога по ул. Горького должна пройти по одноименной площади, которая станет проездной

Дорогу по ул. Горького в Бердске передали в оперативное управление городскому управлению капитального строительства. Соответствующее постановление в начале февраля 2020 года подписал глава города Евгений Шестернин, отметив, что в предыдущий документ вносятся изменения в решение Совета депутатов от 2014-го связи «с допущенной технической ошибкой».

Согласно документу дорогу, протяженностью 301 метр, закрепляют за УКСом вместе с разворотным кольцом в районе железнодорожного вокзала для более «эффективного использования муниципального имущества». Первоначальная стоимость объекта — 1 рубль.

Чуть ранее администрация Бердска приступила к проекту планировки территории примыкания к федеральной трасса Р-256 в районе железнодорожного вокзала. Земельные участки размежуют для строительства транспортной развязки у будущего вокзального комплекса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как пояснял «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства Федор Каравайцев, речь идет об участках земли на расстоянии 450 и 630 метров от 36-го километра трассы — слева по ходу движения на юг, то есть со стороны вокзала. По словам Каравайцева, эта земля принадлежит муниципалитету и автодору — до границы отвода железной дороги:

— Это территория вокруг вокзала. Вносить предложения — это требования закона. Может, у кого-то возникнет желание внести предложения, мы готовы посоветоваться, выслушать каждого.

Федор Васильевич акцентировал внимание на том, что пока создают проект планировки участка для того, чтобы позже на его основе делали проект по «организации дорожного движения». Другими словами дороги, новой транспортной развязки у вокзала, который в скором времени трансформируется в новый вокзальный комплекс. Не исключено, что в проект дороги заложат дополнительную полосу для выезда из города на трассу, о чем говорили чиновники и депутаты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже в 2020 году за 5 млн рублей сделают проект примыкания улиц Горького и Вокзальной. Деньги на реконструкцию дороги выделит Новосибирская область. Реализация проекта позволит создать дополнительную полосу движения и ликвидировать пробки на трассе Р-256.

Разработать проект на реконструкцию примыкания с «Чуйским трактом» поручил губернатор Андрей Травников, сообщил руководитель управления капстроительства Антон Антонов. УКС закладывает на эту цель в 2020 году 5 млн рублей.

— Мы разрабатываем проект планировки и часть трассы федеральной берем в сервитут. Мы делаем проект, а на строительство обещает деньги выделить область, — отметил Антонов.

УКС будет позже заниматься проектом по строительству дороги, а планировкой территории — градостроительное управление. О сроках создания проектов примыкания с трассой говорить преждевременно, заявил Каравайцев, поскольку, по его оценке, необходимо пройти ряд сложных процедур, согласований, экспертизы.

Сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. Впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.