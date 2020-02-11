Этот день в календаре: 11 февраля. Какие праздники и чьи именины?

Февраль бывает разным

Сегодня 11 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

ПРАЗДНИКИ

Международный день женщин и девочек в науке. 11 февраля ежегодно, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Предыстория появления нового праздника такова. 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере.

Всемирный день больного. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного. Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

День основания государства в Японии.

День работников налоговой службы Азербайджана.

Национальный день молодежи в Камеруне.

В МИРЕ

В 1809 году запатентован первый пароход. Революцию в кораблестроении, связанную с применением энергии пара, начали готовить задолго до появления надежных паровых машин. Считается, что первым эту идею выдвинул французский физик Дени Папен.

В 1829 году в Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов.

В 1928 году открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария). Начало проведения зимних Олимпийских игр было положено во Франции в 1924 году, где 25 января стартовала первая в истории зимняя Олимпиада.

В 1928 году состязания спортсменов-скелетонистов были включены в программу Олимпийских Скелетон — экстремальный вид зимнего спорта.

В 1929 году Ватикан стал суверенным государством. Карликовое государство, самое маленькое в мире, расположенное в Риме, столице Италии.

В РОССИИ

В 1697 году Петр I именным указом разрешил продажу табака. Впервые табак попал в Европу после экспедиций Колумба — именно он впервые узнал о странном обычае от индейского населения Америки.

Родились в этот день. (1847) Томас Эдисон, американский изобретатель. (1894) Виталий Бианки советский писатель, автор многих произведений для детей. (1902) Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. (1917) Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист. (1926) Лесли Нильсен, канадский и американский актер.

По народному календарю. Лаврентьев день. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели). Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи — они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох — этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется. Кроме того, молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.

Именины у Герасима, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Константина, Леонтия, Романа, Юлиана, Якова.

Источник: ysia.ru