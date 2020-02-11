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80-летний юбилей отмечает сериал «Том и Джерри»

13:15 11.02.2020 Фото: РЕН ТВ
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После появления первого выпуска авторам стали приходить письма от зрителей с просьбой о продолжении, так что аниматоры стали создавать новые серии.

80 летний юбилей отмечает сериал Том и Джерри
Студия Metro-Goldwyn-Mayer намерена выпустить полнометражную версию мультфильма.

Юбилей отмечает популярный мультсериал «Том и Джерри».

Ровно 80 лет назад вышел первый эпизод мультфильма про приключения мышки и кошки – 10 февраля 1940 года.

Серия под названием «Puss Gets the Boot» («Кот получает ботинок» — ред.) была создана режиссерами Уильямом Ханном, Рудольфом Изингом и Джозефом Барбером. Первая серия была номинирована на «Оскар» в номинации «За лучший анимационный короткометражный фильм».

После появления первого выпуска авторам стали приходить письма от зрителей с просьбой о продолжении, так что аниматоры стали создавать новые серии.

Сериал продолжается до сих пор, студия Metro-Goldwyn-Mayer намерена выпустить полнометражную версию мультфильма.

Источник: РЕН ТВ

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