Новые правила формирования перечня учебников вступят в силу 16 февраля

В школьные библиотеки уже начинают сдавать учебники

В Минпросвещения сообщили, что новый порядок закрепляет процедуру государственной экспертизы, которую будут проводить за федеральный счет.

Минюст зарегистрировал приказ Минпросвещения, который вводит новые правила формирования федерального перечня школьных учебников. Они должны повысить ответственность издателей учебной литературы, ввести процедуру государственной экспертизы учебников за федеральный счет и вступят в силу 16 февраля, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения.

«Новый порядок вступит в силу уже 16 февраля 2020 года. Он повышает ответственность издателей и рецензентов учебной литературы и закрепляет процедуру государственной экспертизы учебников, которая будет проводиться за федеральный счет, а не самими издательствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение рекомендовать включить учебник в федеральный перечень будет принимать Научно-методический совет по учебникам, который будет учитывать результаты общественной экспертизы. Кроме того, теперь экспертное заключение действительно в течение пяти лет, а не три года, как было до этого. В дальнейшем, если издатель планирует сохранить учебник в перечне, он должен подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока.

«Любое дополнение этого перечня должно быть мотивировано, обосновано и поддержано профессиональными экспертами. Педагоги и родители должны четко понимать, по каким учебникам учить и учиться. Все дальнейшие изменения и дополнения если и будут, то [будут вноситься] с большой осторожностью, аккуратно и после детального обсуждения со специалистами», — привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

О федеральном перечне

Новый федеральный перечень учебников был утвержден в конце 2018 года Ольгой Васильевой, которая в то время занимала должность министра просвещения РФ. Его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство «Просвещение», доля которого составляет 573 наименования, и корпорация «Российский учебник» (издательство «Дрофа», издательская группа «Вентана-граф», издательство «Астрель») — 256 наименований.

В середине апреля 2019 года «в связи с наличием в действиях (бездействии) Министерства просвещения РФ признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 федерального закона «О защите конкуренции», выразившихся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим издательскую деятельность по выпуску учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники.

Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников. В Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.

В начале февраля ФАС отложила рассмотрение дела на 10 марта 2020 года.

Источник: ТАСС