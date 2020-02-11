Рассада на окне: как поливать и ухаживать за рассадой помидоров, огурцов, перцев?

Внимательно читайте обратную сторону упаковки с семенами. Там черным по белому написано, сколько дней должна расти рассада и когда ее лучше пересадить в теплицу или грунт.

При избытке тепла рассада получается высокой и тощей

Не за горами начало дачного сезона. Заядлые дачники еще с февраля начали сеять перец и помидоры на подоконниках и балконах.

Конечно, городская квартира – не самое лучшее место для рассады. То ли дело – теплицы: там и земля правильная с необходимыми удобрениями, есть и подсветка, и выставлена оптимальная температура, и совершается полив. Все эти факторы очень важны для растений, и если один из них даст сбой, рассада будет слабой и безжизненной. Как правило, ящички или стаканчики с посеянными растениями у нас находятся на подоконниках, под ними кочегарят батареи, в комнате стоит сухой воздух, света не хватает, почва состоит неизвестно из чего, и полив совершается водой из-под крана. Вот именно поэтому в мае дачники в электричках везут тонкие метровые стебли, слабо напоминающие помидоры и перец. Какие же правильно выращивать и ухаживать за рассадой, чтобы она была полна жизни и дала щедрый урожай?

Начните со света. Как правило, его никогда не хватает. Как только ваши перцы, помидоры и капуста начнут всходить, сразу же поставьте дополнительную подсветку. Для этого необходимо приобрести холодные люминесцентные лампы, потому как нагревающиеся могут засушить и обезводить нежные всходы. Ваши растения должны быть крепкими, с толстенькими стеблями, а не падать в разные стороны.

Позаботьтесь о том, чтобы в комнате снизилась температура. Для этого существует форточка, с помощью которой как можно чаще проветривайте помещение. Проследите за тем, чтобы не было сквозняков и не тянуло от окон, так как земля может переохладиться, а растения — заболеть или вовсе умереть.

Поливайте рассаду отстоявшейся за сутки водой. Она за это время нагреется, так как ледяная из-под крана грозит вашим «питомцам» переохлаждением.

С удобрениями не переусердствуйте. Если у вас до сих пор нет своего фирменного рецепта компоновки удобрений, благодаря чему ваши всходы получаются крепкими и здоровыми, тогда лучше всего используйте жидкое комплексное средство, которое содержит все необходимые для растений витамины и минералы. Не лишним бывает прочитать инструкцию, не лейте и не сыпьте ничего «на глаз», так как рассада может сгореть или сгнить.

И напоследок о посеве. Внимательно читайте обратную сторону упаковки с семенами. Там черным по белому написано, сколько дней должна расти рассада и когда ее лучше пересадить в теплицу или грунт. Многие думают, что если 30-дневную рассаду заставить расти 60 дней, то она даст лучший урожай. Ничего подобного: вы только потеряете время.

Помните о том, что в теплицу нужно высаживать «питомцев» раньше, а в грунт – позже, потому что весенние заморозки так и норовят подпортить урожай. И еще – обязательно оставьте резерв растений на тот случай, если все-таки морозы добрались до ваших беззащитных помидоров, капусте и перцу.

Источник: hochu.ua