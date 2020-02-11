Магия цифр: Узнай свое число-талисман по жизни

Имя человека, выраженное в числовом значении, может сказать многое. Каждой букве алфавита соответствует свое число, сложив буквы имени и фамилии, вы получите цифру, которая будет вашим счастливым талисманом от бед и невзгод.

Влияние чисел на окружающий мир пытались понять еще в древности

Сам Пифагор разработал основы науки о числах и их влиянии на человека. Он считал, что вся наша Вселенная может быть выражена числами.

Но не только числа, а символы и буквы оказывают влияние на человека и его жизнь. Имя человека, выраженное в числовом значении, может сказать многое. Каждой букве алфавита соответствует свое число, сложив буквы имени и фамилии, вы получите цифру, которая будет вашим счастливым талисманом.

Числовое значение букв:



А — 1, Б — 2, В — 6, Г — 3, Д — 4,Е, Ё — 5, Ж — 2, З — 7, И, Й — 1, К — 2,Л — 2, М — 4, Н — 5, О — 7, П — 8,Р — 2, С — 3, Т — 4, У — 6, Ф — 8,Х — 5, Ц — 3, Ч — 7, Ш — 2, Щ — 9,Ы — 1, Ь — 1, Э — 6, Ю — 7, Я — 2Напишите полностью свое имя и фамилию и подставьте под каждую букву ее числовое значение, затем сложите числа. Складывайте до того, пока в сумме не получится однозначное число.Например, Анна Жукова.А1 н5 н5 а11+5+ 5+ 1=12Ж2 у6 к2 о7 в6 а12+ 6+ 2+ 7+ 6+1=2412+24=363+6=9Значит, талисманом Анны Жуковой будет число 9.

Талисман единица

Единица — начало всего сущего, входит в состав других чисел, но сама неделима. Единица наделяет людей этого числа жаждой уважения, стремлением к лидерству, желанием быть выше и лучше всех. Это число придаст твоему характеру гордость, великодушие и инициативность. Но стоит быть осторожнее, так как единица привносит и негатив – это любование самим собой, недоверчивость, конфликтность, стремление ставить превыше всего свои собственные интересы, задевая этим окружающих.

Число один соотносится с солнцем. Поэтому хорошим талисманом будет какая- либо вещь в форме солнца (медальон, кулон, подвеска и т.д.) желтого цвета с выгравированной цифрой один.

Талисман двойка

Это число придаст твоему характеру особое дружелюбие, духовную эмоциональность, верность, особую чувствительность к проблемам других.

Двойка символ дипломатии, поэтому тебе легко обходить острые углы при общении, избегать ссор и недоразумений.

Символ двойки – луна. Для талисмана подойдут все изображения и предметы в Фоме луны из серебра. Хороши и витые серебряные кольца. Не забудь на внешней или внутренней стороне кольца выгравировать цифру два, иначе талисман не будет действовать.

Талисман тройка

Число три делает людей оптимистами, настраивает на положительное отношение к себе. Люди, чье имя складывается в число три, уверены, что всегда будут в выигрыше и не боятся рисковать. Число три настраивает на удачу и счастье, поэтому очень редко люди, чей талисман число 3, бывают несчастными. Число три придает человеку особое чувство ответственности, стремление к идеалу.

Для талисмана можно использовать равносторонний треугольник. Это может быть кулон или другое украшение. Чтобы талисман действовал и как оберег от зависти посторонних, можно изобразить на талисмане число три.

Талисман четверка

Четверка – символ всего нового, люди числа четыре стремятся к неизведанному и отрицают все старое. Четверка наделяет их своенравием и упрямством. Число четыре наделяет нестандартным мышлением, независимостью от жизненных обстоятельств. Люди четверки очень общительны, не любят одиночества. Компания – это то, что они ценят очень высоко. Четверка это также символ стабильности и порядка, поэтому люди этого числа организованы, любят порядок во всем, очень добросовестны. Обычно они обладают хорошими организаторскими способностями и хорошей памятью. Для талисмана можно использовать все, что состоит из четырех составляющих: кубик, параллелепипед, квадрат, крест и даже цветок с четырьмя лепестками. В центре талисмана обязательно нужно написать число четыре.

Талисман пятерка

Пятерка — символ успеха и завершенности он дает возможность в каждом деле найти рациональное зерно, проявить инициативу. Люди цифры пять всегда стремятся попробовать свои силы в редких профессиях. Постоянство и рутинная работа очень плохо действуют на них. Пятерка дает такие качества как сообразительность, работоспособность, стремление к познанию, обаяние и умение ладить с людьми.

Для талисмана хорошо использовать пятиконечную звездочку. Если посередине написать цифру пять, то талисман будет действенным вдвойне.

Талисман шестерка

Шестерка придает веселый нрав, шарм и обаяние. К тому же она притягивает успех и деньги. Люди цифры шесть достигают всего достаточно легко, не прилагая больших усилий, они очень везучи. Особенно в тех сферах, где нужно много общаться с людьми.

Часто они выходят сухими из воды, даже, казалось бы, в самых удручающих для них обстоятельствах.

Талисманом может быть шестиконечная звездочка или равносторонний шестиугольник. Обязательно нужно написать на талисмане цифру шесть.

Талисман семерка

Cемерка – это магическое число, поэтому люди этой цифры обладают какими-то необычным даром, у них очень развита интуиция, они могут предугадывать события в жизни. Но с другой стороны число семь привносит в жизнь непостоянство, попеременный баланс от очень хорошего к очень плохому. Надо быть готовым к таким резким переменам и не отчаиваться, ведь семерка все равно в конечном итоге приведет к счастливому окончанию всех злоключений и бед.

Талисман — скрипичный ключ или равносторонний семиугольник.

Талисман восьмерка

Восьмерка символ бесконечности и стабильности. Она делает жизнь того, кто находится под ее покровительством спокойной размеренной, без сильных потрясений и неудач. Цифра восемь придает характеру твердость, верность, трезвый взгляд на жизнь, упорство в достижении цели.

Для талисмана вполне можешь использовать два кольца, сцепленных между собой. Во-первых, такой талисман походит на цифру 8, а во-вторых, символизирует кольца Сатурна. Ведь восьмерка — это символ планеты Сатурн.

Талисман девятка

Девятка придает людям решительности и уверенности в себе. В характере человека девятки присутствует предприимчивость, энергичность, инициативность, стремление к цели. Они знают, чего хотят и знают, как этого добиться. Часто такие люди занимают главенствующее место в своем окружении, к их мнению прислушиваются. Но с другой стороны цифра девять может наградить и негативными чертами: своеволием, пренебрежением к людям, бесцеремонностью, беспощадностью.

Удачный талисман это цветок с девятью лепестками или монетка с цифрой девять.

Источник: lady.webnice.ru