Мигрантка из Узбекистана с 4-месячной дочкой вернется в Бердск из кризисного центра

Анора ждет, когда маленькая Азиза подрастет, когда на улице станет тепло, чтобы снова начать работать. В соццентре сейчас у нее есть все необходимое, чтобы полноценно растить дочь.

Молодую маму с новорожденной дочкой оформили в стационар

Два месяца живет Анора с новорожденной дочкой Азизой из Бердска в новосибирском социальном центре. Он специально создан для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. Там матери-одиночке предоставили кров, еду, все необходимые услуги и вещи для малышки. В соцучреждении Азизе 6 февраля исполнится 4 месяца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уроженку Узбекистана с маленькой дочкой определили в соццентр в Ленинском районе Новосибирска 1 декабря 2019 года.

Сегодня, 11 февраля, Анора рассказала «Курьер. Сред. Бердск», как ей живется сейчас.

— У нас все хорошо. Как мы уехали в кризисный центр, так здесь и живем. Девочка растет, ей 4 месяца исполнилось недавно, весит уже 6 кг. Со здоровьем все нормально, — когда речь заходит о дочери, слышно, что молодая мама улыбается.

По словам Аноры, пока она целиком занята уходом за маленькой дочкой, ее воспитанием. С ней в центре живут еще 9 молодых мамочек с детьми разного возраста — от нескольких месяцев до 6 лет. Все они оказались в сложной жизненной ситуации — без крыши над головой и средств к существованию, но благодаря поддержке социальных служб сейчас могут создать своим детям вполне достойную обстановку, окружить их своей заботой.

— Мы сами готовим еду, убираемся, с детьми занимаемся, гуляем. Живем по две в комнате вместе с детьми. Очень удобно. Все дружим. Приходят к нам психологи, врачи — беседуем. Сейчас у меня все нормально, — поделилась в «Курьер. Среда. Бердск», отметив, что нисколько не пожалела, что согласилась переехать из съемной квартиры в Бердске в новосибирский кризисный центр.

Между тем, Анора планирует вернуться в Бердск, когда дочка чуть чуть подрастет:

— Думаю, месяца через два, когда и погода будет нормальная — ближе к лету.

Молодая мама строит планы на будущее, рассчитывает на друзей, которые помогут ей с подходящей работой. Как рассказала Анора, сейчас она ни в чем не нуждается — у нее есть все для жизни и воспитания дочери. Мы взяли с нее обещание, что она обязательно сообщит, если ей понадобится помощь.

Мир не без добрых людей

История Аноры получила огласку после того, как она не смогла самостоятельно вызвать скорую помощь, когда у дочери поднялась температура. 20 ноября 2019 года благодаря Ольге Бессоновой, у которой в дизайн-студии «Меланж» одно время занималась Анора, будучи студенткой колледжа, их удалось поместить в стационар детской больницы. Там они провели несколько дней: у девочки диагностировали ОРВИ. Но были и другие проблемы — у ребенка нет медицинского полиса и вида на жительство, как у матери, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Молодая мама с малышкой после выписки вернулась в свою съемную квартиру. На первое время их обеспечили детским питанием и подгузниками, продуктами и деньгами. Об этом позаботилась Ольга Бессонова. Бердский Центр помощи семье и детям «Юнона» вплотную занялся устройством Аноры и Азизы. Молодая мама в конце концов согласилась переехать в социальный центр для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По словам директора «Юноны» Татьяны Качан, чувствуется, что Анора хорошая, заботливая мать. Между тем, отслеживать судьбу Аноры «Юнона» продолжит.

— Мы держим связь с учреждением. Если возникнет необходимость в сборе документов, безусловно, ей нужна наша помощь. Например, оформление документов на ребенка входит в перечень услуг, оказываемых социальным центром. Там оказывают содействие. Ведь у нее прописка Новосибирская. Но все, что нужно будет в Бердске, конечно, мы сделаем. Мы всегда работаем с областными учреждениями, когда направляем туда граждан нашего города, — пояснила Татьяна Качан.

Совсем одна

Анору 15-летней девочкой в 2010 году в Бердск привезли родители. Сначала все складывалось относительно хорошо. Отец с матерью работали. Но мама тяжело заболела и 4 года назад умерла. Отец, получив инвалидность, уехал на родину, где осталась старшая сестра, которая давно замужем. Анора оказалась совсем одна. Но не опустила руки. Бралась за любую работу. Одновременно пошла учиться в колледж на швею. Часть заработанных денег постоянно отправляла отцу-инвалиду.

Год назад она начала встречаться с молодым человеком. Когда в колледже узнали о ее беременности, «попросили» из общежития, рассказала сама Анора, а отец ее будущего ребенка испарился. Но она решила рожать и воспитать ребенка, несмотря ни на что. В мусульманских семьях аборт считается большим грехом. Впрочем, как и рождение ребенка вне брака. Молодая мать в том числе поэтому отказывается возвращаться в Узбекистан — проклянут. Поэтому же отказывается публиковать номер своей банковской карты, хотя в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступает немало звонков и писем от желающих помочь матери-одиночке.

После родов каждый день она умудрялась печь самсу — 30-40 штук, получая за это 400 рублей. Декретные деньги она еще не получала. А за съемную комнату отдавала 6000 рублей в месяц, кроме того, оплачивала коммунальные услуги. От переживаний у Аноры пропало грудное молоко. Поэтому ей приходится покупать совсем недешевое детское питание.

Имена матери-одиночки и ее дочери изменены.