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Матом объясняла правила русского языка учительница и попала на видео в Уссурийске

13:28 11.02.2020 Фото: znaika-school.ru
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Оснований для отстранения учительницы не нашлось.

Матом объясняла правила русского языка учительница и попала на видео в Уссурийске
Видео с матерным уроком появилось в сети

Учительнице школы №14 Уссурийска, которая разбирала правила русского языка на примере нецензурной фразы, дали другие классы, сообщил РИА Новости директор школы Илья Вологин.
Как стало известно РИА Новости, инцидент произошел полтора года назад в средней школе №14 города Уссурийска. Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка. Один из школьников заснял все происходящее на видео. Инцидент получил широкую огласку только накануне, когда кадры с урока появились в соцсетях и местных СМИ.
По словам Вологина, было проведено служебное расследование и оснований для отстранения учительницы не нашлось, так как по Трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, совершенный более полугода назад. Инициативная группа родителей учеников 10-х классов требовала уволить учителя, при этом в управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа с официальной жалобой не обращалась.

В понедельник состоялись родительские собрания, на которых сообщили, что в 10-х классах будут новые педагоги.
«Это было совместное решение педагогов и руководства школы, принятое до начала собраний — произошло перераспределение нагрузки, учителю даны другие классы, а в десятых классах уроки русского языка и литературы будут вести другие педагоги», — сообщил Вологин.
Он добавил, что ни о каком наказании или отстранении речи не идет. Решение принято из-за сложной психоэмоциональной ситуации в классе, «для нормализации учебного процесса, который не должен зависеть от какого-либо эмоционального влияния той или иной стороны».
Директор добавил, что на собрании родителям также напомнили о запрете аудиозаписи и видеосъемки в общеобразовательном учреждении, о нормах, правах и обязанностях учеников, родителей и педагогов.
«Самое важное для нас — соблюдать интересы всех участников образовательного процесса», — отметил собеседник агентства.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Как поступить с учительницей?

аноним, 11 февраля 2020 14:24
Задолбали уже учителей. Нет чтобы наказать того умника, который на доске нецензурщину написал! Советую педагогам и родителям посмотреть хороший фильм "Учитель на замену". Боюсь, что такими темпами, в наших школах будет творится ттоже самое.

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