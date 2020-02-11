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Не нашли «отключавшего ветеранов от аппарата ИВЛ» анестезиолога в Перми

14:00 11.02.2020 Фото: 3news.ru
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Ранее на одном из форумов мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких.

Не нашли отключавшего ветеранов от аппарата ИВЛ анестезиолога в Перми
Информация об анестезиологе не подтвердилась

Анонимный врач-анестезиолог, якобы отключавший ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких в пермской больнице, не обнаружен в Перми, сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
После появления в интернете видеобращения мужчины в медицинском халате, утверждавшего, что он отключал ветеранов от ИВЛ, этого человека искали в Кирове. Затем в СМИ появилась информация, что этот врач-убийца — из Перми. Минздрав Пермского края, следственные органы и прокуратура организовали проверку, чтобы выяснить достоверность этих данных.
Мелехова написала в Instagram, что «информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась».

«Независимые эксперты, специалисты минздрава Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», — написала Мелехова.
Как ранее сообщило издание readovka.ru, на форуме «Двач» мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Мужчина сообщил о десяти убитых им пациентах. Интернет-пользователи вычислили анонимного автора по бейджу. По их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн. Издание привело его имя. Организованная минздравом Кировской области проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника. Свою проверку начали СК и прокуратура. В субботу глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что медработника, о котором шла речь, проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты.

Источник: РИА Новости

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