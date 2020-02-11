Данные 44 тыс. желающих взять кредит россиян утекли в Сеть

В интернете в свободном доступе оказалась база клиентов кредитного брокера, оказывающего помощь в получении займов. Данные десятков тысяч россиян можно использовать для рекламных обзвонов и социальной инженерии.

Сбои в защите данных в России происходят регулярно

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач. Поисковик проиндексировал базу 31 января, рассказал РБК основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян, обнаруживший эти данные 1 февраля. В тот же день DeviceLock уведомила брокера о происшествии.

База содержала более 44 тыс. записей, убедился РБК. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Несколько человек из базы подтвердили РБК, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит». Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании.

Запрос РБК, направленный в «Альфа-Кредит» 3 февраля, остался без ответа, но на следующий день база была закрыта, следует из информации в поисковике. Таким образом, данные клиентов были в свободном доступе в течение четырех дней.

Как работают кредитные брокеры

Кредитные брокеры выступают посредниками между банками и заемщиками. На сайте «Альфа-Кредита» указано, что он помогает в любых видах кредитования физических и юридических лиц, а также оказывает другие финансовые услуги. Компания также указывает, что не связана с Альфа-банком, хотя имеет похожие название и фирменный цвет.

Среди банков-партнеров на сайте указаны Райффайзенбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Возрождение», «Юникредит», «Ростфинанс», «Российский капитал» (ныне «Дом.РФ»), «Союз», Связь-банк, УБРиР и Банк жилищного финансирования. При этом Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и «Дом.РФ» не подтвердили РБК партнерство с «Альфа-Кредитом»; остальные банки не ответили на запросы.

Кредитные брокеры живут за счет дохода, который получают в виде комиссий от банков за каждого приведенного клиента, объясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Деятельность кредитных брокеров российским законодательством не запрещена, но они могут оказывать лишь информационные, консультационные и юридические услуги, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. «Брокеру необязательно заключать договор с банком, чтобы оказывать услуги по сопровождению заключения договора с таким банком. Банк не может запретить брокеру осуществлять такую деятельность», — отмечает он.

Базы данных MongoDB попадают в открытый доступ из-за халатности системных администраторов, а также обслуживающего и настраивающего их технического персонала, полагает Оганесян: «По умолчанию MongoDB не требует логин и пароль для получения доступа к ней, поэтому если эти степени защиты не будут настроены, то данные автоматические оказываются в Сети, а специализированные поисковики их индексируют и находят».

Технически на закрытие доступа к подобным базам требуется несколько минут после получения оповещения об открытости, отмечает Оганесян. Времени нахождения в открытом доступе было достаточно, чтобы их кто-нибудь обнаружил и скачал, рассуждает эксперт, добавляя, что на продажу эта база пока не выставлялась.

Опубликованная информация может использоваться участниками финансового рынка, например банками, которые могут обзванивать ее фигурантов для привлечения клиентов, добавляет руководитель направлений комплаенс и аудит департамента информационной безопасности Softline Илья Тихонов. Мошенники могут использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, но, как подчеркивает эксперт, это менее вероятно, так как в базе личных данных не так много.

Источник: РБК